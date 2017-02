Dodon se vrea mediator între Moscova şi Bruxelles

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a propus, marţi, preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, să lanseze negocieri trilaterale între UE, Republica Moldova şi Federaţia Rusă pentru că el consideră vitală restabilirea relaţiilor cu Federaţia Rusă, a scris Dodon pe contul său de Facebook după întâlnirea cu Tusk.

El a apreciat de asemenea că dialogul cu şefa diplomaţiei europene, Federica Mogherini, a fost de bun augur şi a invitat-o să viziteze Chişinăul. „Invitaţia a fost acceptată, iar vizita sper să aibă loc în umătoarele luni,“ a mai scris Dodon.

„Am reiterat faptul că, dacă în rezultatul alegerilor parlamentare ordinare sau anticipate, ori în cadrul unui eventual referendum se va decide că Acordul de Asociere cu UE trebuie anulat, eu, în calitate de preşedinte, voi da curs acestei iniţiative. Am atenţionat asupra faptului că scăderea încrederii în instituţiile UE, dar şi a celor care şi-ar dori o integrare cu UE, de la 68% în 2009 – la 38% în 2016, se datorează atât proastei guvernări în această perioadă, cât şi dublelor standarde cu context geopolitic pe care le-au aplicat oficialii europeni în raport cu tot ce s-a întâmplat în aceşti ani la Chişinău,“ a scris Dodon după întâlnirea cu Tusk.

La rândul său, Donald Tusk a postat pe contul său de Twitter o fotografie cu Dodon. „Rămân convins că parteneriatul UE-Moldova, inclusiv AA/ALSAC (acordurile de asociere/zonele de liber schimb aprofundat şi cuprinzător), este în interesul Moldovei, pentru reforme şi pentru viitor,“ a scris preşedintele Consiliului European.

Dodon mai scrie că a mulţumit pentru sprijinul financiar acordat de UE Republiciii Moldova, dar a spus că regretă că asistenţa primită din partea Bruxellesului nu a dus la îmbunătăţirea calităţii vieţii.

„Am specificat că, acum, pentru Republica Moldova este vitală restabilirea relaţiilor cu Federaţia Rusă şi în context am propus iniţiativa lansării negocierilor trilaterale UE, Republica Moldova, Federaţia Rusă pe subiectul comerţului,“ a mai scris Dodon. „Aşa cum am solicitat la Moscova am făcut-o şi la Bruxelles – am cerut asistenţă în investigarea fraudei miliardelor din sistemul financiar-bancar, mai ales că toate acestea s-au întâmplat după semnarea Acordului de Asociere.“

Dodon a adăugat că i-a mai spus lui Tusk că reformele făcute de guvernul de la Chişinău sunt mimate.