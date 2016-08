Familia ambasadorilor Pettit: el, la Chişinău, ea – la Riga

Nancy Bikoff Pettit, soţia ambasadorului SUA la Chişinău, James Pettit, este în prezent ambasador al SUA în Letonia, scrie agora.md.

Nancy Bikoff Pettit este originară din Patchogue, New York. În 1975, şi-a obţinut licenţa la Vassar, după care a mers la University of Michigan. După ce a absolvit facultatea a lucrat ca asistent de cercetare la Biblioteca Congresului şi la U.S. Board for International Broadcasting.

În 1983, a obţinut un post în Rusia, ca asistentă la Office of Cultural Affairs la Ambasada SUA la Moscova. În 1988 a revenit la Washington, iar patru ani mai târziu a devenit ofiţer politic la Ambasada SUA de la Moscova.

Până în 2008, Nancy Bikoff Pettit a ocupat funcţia de ofiţer pentru diferite probleme la ambasadele SUA la Viena, după care din nou la Moscova şi apoi la Kiev. Potrivit agora.md, Nancy Bikoff Pettit posedă cunoştinţe valoroase cu privire la situaţia ţărilor post-sovietice şi o înţelegere clară a provocărilor cu care se confruntă acestea. Este laureată a două premii superioare de glorie şi şapte premii de onoare, obţinute din partea Departamentului de Stat.