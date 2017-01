Învestirea lui Donald Trump

Preşedintele ales al SUA, Donald Trump, devine la 20 ianuarie preşedinte în exerciţiu, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc în faţa Capitoliului şi care este aşteptată cu interes peste tot în lume.

Festivităţile care marchează învestirea celui de-al 45-lea preşedinte american încep însă de astăzi. Publicaţia New York Times a făcut o trecere în revistă a principalelor evenimente.

Primul eveniment oficial are loc astăzi la 22:00, ora României, când Donald Trump va depune, conform tradiţiei, o coroană de flori la cimitirul Arlington, în memoria militarilor care au pierit pe front.

La 23:00, ora României, are loc un spectacol de bun venit intitulat „Make America Great Again“, după sloganul de campanie al lui Trump. Preşedintele ales va ţine un scurt discurs în cadrul unui concert ce va avea loc la Lincoln Memorial. Spectacolul va fi transmis în direct de televiziunile americane, iar printre artiştii care vor apărea pe scenă New York Times îi menţionează pe Toby Keith şi 3 Doors Down.

O cină festivă este programată la 02:30, ora României. Preşedintele ales Donald Trump, vicepreşedintele Mike Pence şi familiile lor vor participa la dineu şi le vor mulţumi donatorilor care au finanţat campania electorală.

Ziua de vineri, 20 ianuarie, începe cu un mic dejun la casa de oaspeţi a preşedintelui, unde familia Trump îşi invită câţiva apropiaţi. La 15:30, ora României, Trump ia parte la un serviciu religios privat la biserica episcopală St. John, aflată în apropierea casei de oaspeţi.

O oră mai târziu, preşedintele ales şi preşedintele în exerciţiu, împreună cu soţiile lor, se întâlnesc la Casa Albă, de unde vor parcurge împreună traseul către Capitoliu.

Ceremonia de învestire începe la 19:30, ora României. Vor lua cuvântul lideri religioşi apropiaţi de Trump şi senatorul de Missouri, Roy Blunt, care este şi preşedintele comitetului pentru învestire. Discursurile vor fi urmate de recitaluri muzicale.

Depunerea jurământului şi discursul inaugural au loc după aproximativ jumătate de oră. Trump va fi învestit de preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a Statelor Unite, John G. Roberts. La ceremonie vor fi folosite două Biblii: cea a lui Abraham Lincoln şi cea pe care Trump o are încă din copilărie.

Odată ce Trump devine preşedinte în exerciţiu, Barack şi Michelle Obama îşi iau rămas bun şi părăsesc locul unde a avut loc învestirea. Pentru noul preşedinte urmează un prânz la care sunt invitaţi membrii administraţiei sale, precum şi prieteni apropiaţi, apoi trecerea în revistă a forţelor armate, care va avea loc la Capitoliu.

Donald Trump şi Mike Pence vor lua parte apoi la parada inaugurală de pe celebra Pennsylvania Avenue. Festivităţile din ziua învestirii se încheie cu balul inaugural, programat să înceapă la 04:00, ora României.

Potrivit New York Times, vor fi, de fapt, două baluri inaugurale ce vor avea loc la etaje diferite ale centrului Walter E. Washington. În paralel se va desfăşura un bal dedicat membrilor forţelor armate. Trump va veni la fiecare dintre cele trei petreceri şi va susţine, de fiecare dată, un discurs.