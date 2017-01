Meci cu presa

Casa Albă a avertizat că se va lupta „din toate forţele“ cu presa, pe care o acuză de atacuri nedrepte asupra preşedintelui Donald Trump.

A doua zi după ce preşedintele republican a folosit prima sa vizită la sediul CIA pentru a acuza presa că a subestimat mulţimea de la învestirea sa în funcţie, şeful Cancelariei prezidenţiale, Reince Priebus, şi-a exprimat indignarea faţă de materialele apărute în mass-media, pe care le-a descris drept „atacuri“.

„Ideea nu este mărimea mulţimii (care a protestat în ziua învestiturii). Ideea o reprezintă atacurile şi tentativa de a delegitimiza acest preşedinte într-o singură zi. Şi nu vom sta aici şi accepta acest lucru“, a spus Priebus pentru „Fox News Sunday“.

Priebus s-a plâns şi în legătură cu un articol apărut în presă potrivit căruia un bust al lui Martin Luther King Jr. a fost scos din Biroul Oval. Informaţia a fost corectată rapid, dar atât Trump, cât şi purtătorul său de cuvânt, Sean Spicer, l-au criticat personal pe autor.

În faţa aprecierii presei privind numărul de participanţi la ceremonia de vineri, noul lider de la Casa Albă i-a acuzat de minciuni pe cei în cauză. „Am rostit un discurs, am privit şi erau un milion, un milion şi jumătate de persoane“, a spus el în cursul vizitei la sediul CIA.

Ca regulă, autorităţile de la Washington nu oferă estimări ale numărului de oameni care iau parte la astfel de evenimente, tocmai pentru a evita polemicile.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Sean Spicer, a convocat o conferinţă de presă sâmbătă seara, pentru a critica presa care a transmis aceste estimări şi comparaţii. „A fost cea mai mare mulţime văzută vreodată la o investitură, punct, (şi – n.r.) vom cere presei să dea socoteală“, a spus el, refuzând să răspundă la întrebările jurnaliştilor.

Oraşul părea sub ocupaţie

Alessandra Stoicescu a fost la Washington, pentru a transmite evenimentele care au celebrat învestirea lui Donald Trump în funcţia de preşedinte al SUA. Momentele fastuoase au fost umbrite de o nemulţumire transpusă în stradă sub forma unor proteste extrem de violente. Geamurile magazinelor au fost sparte cu bâte, maşinile au fost avariate şi poliţiştii răniţi cu pietre. „Oraşul pare sub ocupaţie. Îmi aduce aminte de ce s-a întâmplat în jurul a 11 septembrie. Sunt mult mai multe forţe de ordine decât au fost la Barack Obama, deşi atunci se aşteptau mai mulţi oameni. Se aseamănă cu inaugurările de la Bush, de la Clinton. Erau foarte mulţi oameni nemulţumiţi atunci, dar nu am văzut ieşiri violente“, a comentat politologul Bogdan Banu, invitatul Alessandrei Stoicescu.

Ziarista a dezvăluit că şi ea a fost luată la întrebări de protestatari. Au întrebat-o „ce cauţi aici, de ce ai venit“. După ce le-a explicat că este jurnalist din România, au lăsat-o să treacă. Protestatarii păreau nesiguri, după cum au observat cei doi, iar Bogdan Banu a spus că „nesiguranţa era ceva neîntâlnit“.