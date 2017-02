Meleşcanu la Bruxelles

Ministrul de Externe Teodor Meleşcanu a avut, luni, la Bruxelles, întâlniri cu vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, şi cu Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene, Federica Mogherini.

„Ambii au apreciat faptul că prin decizia pe care a luat-o Guvernul, de a abroga OUG, s-a făcut în mod evident un pas foarte important în soluţionarea acestei dispute care există în România. Eu am spus foarte clar două lucruri în discuţia cu domnul Timmermans. Da, am făcut cu bună ştiinţă acest pas, dar problemele la care se referea ordonanţa (...) nu au fost soluţionate, doar au fost amânate şi s-a trecut dezbaterea lor în cadrul Parlamentului, printr-o procedură foarte transparentă“, a spus ministrul de Externe pentru Adevărul Live.

Teodor Meleşcanu le-a explicat oficialilor europeni că România are nişte probleme structurale în ceea ce priveşte funcţionarea justiţiei, printre cele mai multe cereri la CEDO, supraglomerare în închisori şi decizii ale CCR cu privire la Codul penal şi Codul de procedură penală, care trebuiau obligatoriu puse în practică în 45 de zile, nu au fost puse şi la ora actuală majoritatea celor care au fost sesizate de Curte sunt invalide, deci ele nu se pot aplica.

„Eu am explicat foarte clar domnului Timmermans că noi nu am dezincriminat abuzul în serviciu, noi am găsit o cale ca să îl incriminăm, pentru că el a fost declarat neconstituţional de către CCR. Trecând 45 de zile, nu mai exista ca prevedere în Codul penal. Sigur, poate nu a fost cea mai bună formulă, poate nu a fost o idee bună să stabilim un prag de 200.000 de lei, astea se pot discuta, dar problemele respective trebuie să îşi găsească o soluţionare, aşa cum se întâmplă în orice stat democratic“, a subliniat şeful diplomaţiei române.

Ministrul a continuat: „I-am spus că noi suntem conştienţi că până la urmă tot nouă ne revine obligaţia de a găsi cele mai bune soluţii, însă era mai bine să facem o colaborare mai strânsă cu Comisia Europeană, cu Parlamentul European, astfel încât soluţiile cu care vom apărea la nivelul dezbaterilor parlamentare sau la nivel de proiecte să se bucure de un sprijin direct din partea Comisiei Europene“.

Meleşcanu a precizat că este posibil ca Frans Timmermans să facă o vizită la Bucureşti şi că va ajuta partea română cu jurişti, pentru a găsi cele mai bune soluţii de a pune în aplicare deciziile CCR şi pentru celelalte proiecte de legi. „Va fi o colaborare strânsă. Poate decide să trimită pe cineva în Parlament când sunt dezbaterile pentru a vedea care sunt opţiunile oamenilor care au fost aleşi“, a adăugat el.

Conform lui Teodor Meleşcanu, vicepreşedintele CE se gândeşte şi la găsirea unui fond european care să contribuie la demararea construcţiei a unuia sau două penitenciare noi.

Meleşcanu i-a mai spus lui Timmermans că l-a informat că premierul Sorin Grindeanu doreşte ca prima vizită pe care o va face în străinătate să fie la Bruxelles şi că s-ar dori ca aceasta să aibă loc în această lună. Şi preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, ar dori să facă o vizită la Bruxelles.

Ministrul de Externe a relatat că Frans Timmermans i-a spus că „România are nevoie de colaborare, nu de confruntare“.

„Ce nu au înţeles interlocutorii este de ce continuă manifestaţiile după ce Guvernul a abrogat ordonanţa. Am spus că, dacă nu e asta, rămâne că este o mişcare de contestare a rezultatului alegerilor, care are drept scop înlocuirea de manieră ilegitimă şi ilegală a unui guvern care a fost desemnat de Parlament. Mi-au spus: «cum se poate aşa ceva?» Le-am spus: «e foarte simplu, ne aflăm la o distanţă extrem de mică de alegeri, încă nu s-au resorbit toate energiile negative care au rezultat din alegeri şi unii au dificultăţi în a accepta situaţia în care se afl㻓, a continuat Meleşcanu.

„Dacă până acum problema a fost a OUG, iar Guvernul a abrogat-o, dacă acum continuă manifestaţiile, nu poţi avea decât acest obiectiv. Ce obiectiv să mai aibă? Ordonanţa a fost abrogată. Totul va merge la Parlament, unde se va discuta cu participarea tuturor. Atunci daţi-mi dumneavoastră o explicaţie mai bună, că eu alta mai bună nu am“, a continuat ministrul de Externe.

Întrebat cât de departe se poate merge, Meleşcanu a răspuns: „Aici depinde de cât de inteligenţi suntem fiecare dintre noi“.

Pe de altă parte, Teodor Meleşcanu a spus că nu a înţeles de ce au fost proteste şi la Bruxelles, pentru că problemele se rezolvă acasă, el susţinând că cei care au manifestat acolo „au fost împinşi“ de unii membri ai Parlamentului European.

În privinţa amânării întâlnirii cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, Meleşcanu a precizat că acesta, împreună cu patru membri ai echipei sale sunt foarte bolnavi în urma unei vizite pe care au făcut-o într-o ţară care doreşte să aibă o relaţie strânsă cu NATO. Meleşcanu a spus că urmează să aibă vineri o discuţie la telefon cu secretarul general al Alianţei.