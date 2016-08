Moldova nu e România!

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, James D. Pettit, dă un semnal despre imposibilitatea unirii cu ţara noastră.

„Moldova nu este România, Moldova îşi are propria sa istorie şi propriile sale provocări, printre care este faptul că Moldova este o ţară multietnică, cu oameni care vorbesc limbi diferite şi desigur, mai este şi problema transnistreană, care nici măcar nu este sub controlul guvernului central, dar care are nevoie de un statut special, dar un statut special în cadrul R. Moldova“, a spus ambasadorul pentru postul public de televiziune Moldova 1.

Diplomatul american are încredere în viitorul Republicii Moldova, dar „este regretabil că atât de mulţi cetăţeni au plecat din Moldova de la independenţa ei, nereuşind să găsească un serviciu sau să vadă un viitor pentru ei aici. Cred că este foarte important ca să se încerce să facă lucrurile mai bune aici, pentru ca cel puţin o parte din cei plecaţi să fie atraşi înapoi pentru a contribui“, a mai declarat James D. Pettit.