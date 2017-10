ONU cere Greciei să pregătească taberele de refugiaţi pentru iarnă

Înaltul Comisariat al ONU pentru refugiaţi (UNHCR) a cerut, astăzi, Greciei, să-şi accelereze pregătirile pentru iarnă în taberele de refugiaţi de pe insule din Marea Egee, în mare parte suprapopulate, transmite Reuters.

„UNHCR cere măsuri pentru a se reduce suprapopularea, pentru a se îmbunătăţi condiţiile de cazare şi aprovizionare şi pentru distribuirea de ajutoare adecvate şi suficiente”, a declarat Philippe Leclerc, reprezentantul agenţiei ONU în Grecia.

În tabăra Moria de pe insula Lesbos, peste 1500 de oameni, inclusiv femei însărcinate, persoane cu dizabilităţi şi copii mici, trăiesc în adăposturi improvizate sau corturi neizolate şi neîncălzite. Pe insula Samos, circa 400 de oameni sunt cazaţi în condiţii „foarte dificile” şi alţi 300, inclusiv familii şi copii singuri, dorm în corturi în pădure, din cauza lipsei de spaţiu din tabără. În total, pe insula Samos sunt găzduiţi peste 3000 de migranţi în facilităţi proiectate pentru doar 700, notează UNHCR.

În septembrie au ajuns pe insule, venind din Turcia, aproape 5.000 de refugiaţi, în majoritate familii de sirieni sau irakieni, ceea ce reprezintă un sfert din totalul migranţilor nou veniţi din acest an, relevă datele UNHCR.

Deşi este mult mai puţin faţă de cei aproape 1 milion veniţi în 2015, în urma acordului dintre Uniunea Europeană şi Turcia de a bloca această rută, patru din cele cinci tabere de pe insulele greceşti găzduiesc în prezent de două sau trei ori mai mulţi oameni decât capacitatea lor.

În ianuarie, refugiaţii din Grecia au fost nevoiţi să suporte temperaturi sub zero grade în urma valului de frig care a afectat o parte a ţării şi zeci de corturi s-au prăbuşit sub zăpadă.