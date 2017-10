Opozantul lui Putin, eligibil „spre anul 2028 plus cinci luni”

Comisia electorală din Rusia l-a avertizat ieri pe opozantul Aleksei Navalnîi că, din cauza cazierului judiciar va fi eligibil abia începând din anul 2028, spulberând încă o dată speranţele acestuia de a-l concura pe Vladimir Putin la alegerile prezidenţiale din luna martie a anului viitor, relatează Le Point. Opozantul rus, în vârstă de 41 de ani, urmează să iasă duminică din închisoare pentru a treia oară în acest an.

Preşedinta Comisiei electorale, Ella Pamfilova, a fost şi mai precisă, respingându-i orice ambiţie prezidenţială pentru mai bine de zece ani, când sentinţa care îl împiedică să candideze nu numai că va fi ispăşită, ci îi va fi şi radiată din cazierul judiciar.

„Când va sosi acest termen, spre anul 2028 plus cinci luni, va putea fi candidat cu drepturi depline ... Are toată viaţa înaintea lui şi are cărţile în mână”, a declarat Ella Pamfilova, citată de agenţiile de presă ruse.

În iunie, Comisia electorală explicase deja că opozantul nu ar putea să se prezinte din cauza condamnării sale la cinci ani de închisoare pentru presupuse deturnări de fonduri în detrimentul unei societăţi de exploatare forestieră într-un dosar datând din 2009.

Opozantul insistă că are dreptul să se prezinte la alegeri, bazându-se pe Constituţia rusă, care asigură că oricine poate fi candidat dacă nu se află în detenţie. „Aceasta este o minciună”, a declarat Ella Pamfilova, care afirmă că se bazează pe legea electorală.

Navalnîi, avocat cunoscut pentru anchetele sale asupra corupţiei în rândul elitelor politice, a denunţat dintotdeauna o acuzaţie „fabricată” din „motive politice evidente”, vizând să-l împiedice să candideze împotriva lui Vladimir Putin, aflat la putere din 1999.

Deşi nu şi-a declarat oficial intenţia, liderul de la Kremlin, în vârstă de 65 de ani, nu ar furniza nicio surpriză dacă ar candida pentru un al patrulea mandat, până în 2024.

Aleksei Navalnîi contestă de altfel o altă condamnare din decembrie 2014 la trei ani şi jumătate închisoare cu suspendare. Atunci, el a fost găsit vinovat de deturnarea a 27 milioane de ruble (400.000 de euro la cursul actual) în detrimentul filialei ruse a societăţii franceze Yves Rocher. Fratele său Oleg a primit aceeaşi pedeapsă, dar cu executare.

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) i-a dat parţial dreptate marţi, considerând procesul neechitabil şi condamnând statul rus să-i achite fiecăruia dintre fraţii Navalnîi câte 10.000 de euro pentru daune morale. Aceste decizii au fost „arbitrare şi în mod evident nerezonabile”, a explicat CEDO.

Procesul „nu a fost montat decât într-un singur scop: să împiedice lupta mea împotriva corupţiei şi să exercite presiuni asupra familiei mele”, a declarat opozantul, care intenţionează să relanseze campania încă de duminică, programând un miting la Astrahan.

Potrivit Interfax, avocata sa, Olga Mihailova, a indicat că intenţionează să sesizeze Curtea Supremă rusă pentru a anula condamnarea.

La rândul său, Ministerul Justiţiei şi-a exprimat dezacordul cu CEDO privind „existenţa încălcărilor de procedură”, precizând că îşi va exprima până în trei luni poziţia cu privire la un eventual recurs.

CEDO a mai adoptat o decizie în favoarea opozantului rus în februarie 2016, când a apreciat de asemenea drept „arbitrară” condamnarea din 2013 în dosarul care îl împiedică în prezent să candideze. Curtea Supremă rusă a anulat apoi această condamnare şi a retrimis dosarul primei instanţe, unde sentinţa iniţială a fost confirmată. (Agerpres)