Penelope Fillon rupe tăcerea

În primul său interviu după izbucnirea, la sfârşitul lunii ianuarie, a scandalului privind posibilele sale angajări fictive, soţia lui François Fillon, candidatul dreptei la alegerile prezidenţiale franceze, afirmă că i-ar fi spus acestuia „că trebuie să meargă până la capăt“ în ciuda dificultăţilor, dar „el este cel care va decide“.

„Doar el poate fi preşedinte. A fi capabil să înduri aşa ceva este o dovadă de curaj remarcabil. Este singurul candidat care are experienţa, viziunea, proiectul şi determinarea necesară pentru a conduce Franţa“, a declarat Penelope Fillon pentru săptămânalul Le Journal du Dimanche. Ea a dat asigurări că soţul său „nu i-a cerut“ să vorbească şi nici ea „nu i-a cerut permisiunea“.

În acelaşi interviu, Penelope Fillon mai spune că a îndeplinit „sarcini foarte variate“ în calitate de colaboratoare parlamentară a soţului său şi a dat asigurări că a furnizat anchetatorilor dovezi ale realităţii activităţilor sale.

„Am transmis prin avocatul meu documente anchetatorilor. Scrisori cu adnotări care dovedesc că au trecut pe la mine, schimburi de e-mailuri cu alţi colaboratori ai soţului meu“, a enumerat Penelope.

Ea a adăugat că a „regăsit multe documente din perioada 2012-2013, dar puţine din anii anteriori lui 2007“. „Cine păstrează documente de acest gen datând de acum zece, 15 sau 20 de ani?“ se întreabă retoric Penelope Fillon.

Aceasta a punctat şi că are „studii de drept şi de literatură“. „M-a şocat să se poată crede că eram o ignorantă şi o imbecilă. Dar eu puteam suporta asta. Ceea ce nu pot să suport este insulta faţă de soţul meu indusă de aceasta. François are un mare respect pentru femei, în general, şi pentru mine, în particular. Asta mă determină să răspund“, mai afirmă Penelope Fillon. Asediat din toate părţile, candidatul dreptei, François Fillon, le-a cerut sâmbătă susţinătorilor săi să nu se lase „intimidaţi“.

Între timp, însă, Fillon a fost părăsit atât de purtătorul său de cuvânt cât şi de directorul său de campanie, Patrick Stefanini, iar mai multe personalităţi din tabăra sa i-au cerut să se retragă şi să lase locul lui Alain Juppé, fost premier.

Învins în mod clar de Fillon în al doilea tur al alegerilor primare ale dreptei şi centrului din noiembrie trecut, Juppé, 71 de ani, a transmis că nu va candida decât cu condiţia ca Fillon să se retragă singur, iar partidul să îi acorde o susţinere unanimă.

Fostul premier francez Alain Juppé, în prezent primar al oraşului Bordeaux, ar câştiga primul tur al alegerilor prezidenţiale dacă l-ar înlocui pe François Fillon, arată un sondaj publicat vineri, citat de EFE.

Institutul care a realizat acest sondaj afirmă că ancheta sociologică a fost efectuată miercuri şi joi, după ce Fillon a fost chemat în faţa instanţei în vederea unei posibile inculpări în dosarul privind presupusele locuri de muncă fictive ale soţiei sale, Penelope, şi ale celor doi copii ai săi.

În acest sondaj, Alain Juppé este cotat cu 26,5% din intenţiile de vot. Urmează centristul Emmanuel Macron, cu 25%, şi lidera extremei drepte, Marine Le Pen, cu 24%. Dacă Fillon şi-ar menţine candidatura, conform sondajelor el ar fi eliminat din primul tur, iar în turul al doilea s-ar confrunta Macron şi Le Pen.

François Fillon era considerat iniţial favoritul alegerilor prezidenţiale, situaţie care s-a schimbat după ce în urma unor informaţii apărute în presă s-a declanşat scandalul cunoscut sub numele de „Penelopegate“.