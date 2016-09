Juncker admite criza UE

DISCURS ÎN PARLAMENTUL DE LA STRASBOURG. Preşedintele CE Jean Claude Juncker a declarat miercuri, în discursul său privind starea Uniunii, că este nevoie de efort pentru a avea parte de progresele dorite, afirmând că „multe trebuie corectate“ şi următoarele 12 luni sunt cruciale pentru revigorarea UE.

Jean-Claude Juncker şi-a început discursul susţinut în faţa Parlamentului European prin a sublinia că UE „nu are destulă unitate“ adăugând că instituţia pe care o conduce „nu intenţionează să distrugă naţiunea-stat“.

Şeful Comisiei Europene a mai subliniat că rezultatul referendumului din Marea Britanie este un avertisment care arată că UE este angrenată într-o luptă pentru supravieţuire împotriva naţionalismului din Europa, scrie Reuters online.

„Există crăpături şi adesea fragmentări (...) Acest lucru nu face decât să lase loc populismului galopant“, a completat Juncker.

„Nu putem accepta acest lucru pentru că populismul nu rezolvă probleme. Populismul creează probleme şi trebuie să fim atenţi la asta şi să ne protejăm împotriva lui,“ a precizat oficialul.

Juncker a reiterat că negocierile privind separarea Marii Britanii de UE ar trebui să fie iniţiate „cât mai curând posibil“ şi a subliniat că, deşi Comisia Europeană „respectă şi regretă“ decizia britanică, relaţiile cu Londra trebuie să continue „într-o manieră amicală“, scrie BBC News online.

Oficialul european a mai afirmat şi că „accesul nelimitat“ la piaţa internă europeană necesită acceptarea „accesului liber pentru persoane şi bunuri“.

„Cu un an în urmă, în septembrie 2015, în discursul meu privind starea UE, am constatat că există încă multe de îmbunătăţit şi acest lucru nu este valabil doar pentru Europa, pentru că într-adevăr nu există suficientă uniune în Europa. Iată că a trecut un an şi încă este nevoie de progresele pe care ni le dorim pentru că UE nu are încă o formă de top. Multe trebuie să fie corectate pentru că, din păcate, există parţial şi o criză existenţială în UE. Numărul domeniilor în care, spontan sau mai puţin spontan, trebuie să ne unim este foarte mare, prea mare. (...) Uneori trebuie să ne gândim că interesele naţionale nu trebuie să primeze pentru că integrarea europeană nu trebuie, pe de altă parte, să forţeze activitatea pe plan naţional“, a declarat preşedintele CE. Juncker a afirmat că este nevoie de combaterea populismului şi că UE nu exercită presiuni în sensul formării unui singur stat unitar.

„Europa nu trebuie să devină uniformă pentru că ea trăieşte din diversitatea sa. (...) Comisia nu intenţionează, chiar dacă se afirmă acest lucru adesea, să încerce să exercite presiuni asupra statelor naţionale. Europa nu se află într-un proces de naţionalizare în sensul formării unui singur stat unitar, dar adesea apar fisuri, prea des se ajunge la fragmentări comode acolo unde ar fi nevoie de eforturi de unitate. Asta dă apă la moară celor care încearcă să promoveze populismul care nu rezolvă, ci creează probleme, de aceea trebuie să luptăm cu el“, a spus Juncker.

În opinia sa, cetăţenii nu mai pot fi păcăliţi.

„Nu suntem Statele Unite ale Europei. Să spui da, clar şi răspicat, la Bruxelles, şi să faci apoi ca şi când nu ai fi participat deloc la anumite decizii este un semn de incoerenţă. Cetăţenii Europei nu mai pot fi prostiţi. Trebuie să-i privim în ochi. Oamenii din Europa nu vor această invidie măruntă între diverse instituţii din UE. Oamenii aşteaptă de la Europa să vadă rezultate clare, rezultate care să fie implementate în timp“, a continuat Juncker, adăugând că liderii politici trebuie să vorbească „în termeni angajaţi“, despre Europa în parlamentele naţionale.

„Propun o agendă pozitivă pentru acţiuni concrete în UE în următoarele 12 luni. Următoarele 12 luni vor fi decisive dacă vrem să reunim UE, să surmontăm clivajul dintre est şi vest care s-a format în ultimele luni. Trebuie să arătăm că putem (...). Dacă vrem să arătăm lumii că UE este în continuare o forţă capabilă de acţiune fermă“, a conchis Juncker.