Reţeta de distrus state: democraţia cu forţa

Directorul CIA, John Brennan, a spus, într-un interviu pentru CNN, că Administraţia Obama a avut aşteptări nerealiste privind urmările Primăverii Arabe, aşteptându-se ca democraţia să prindă rădăcini în această regiune.

De asemenea, directorul CIA a explicat că, în opinia lui, invazia din Irak din 2003 reprezintă motivul pentru care s-a vărsat atât de mult sânge în acea parte a lumii.

„Cred că au fost aşteptări foarte, foarte nerealiste la Washington, inclusiv în cadrul Administraţiei Obama, că Primăvara Arabă va izgoni aceste regimuri autoritare şi că democraţia va înflori pentru că asta îşi doresc oamenii. Se pare că ceea ce au vrut de fapt a fost libertate pentru ei, pentru grupul lor, sau pentru tribul din care proveneanu. Conceptul de democraţie nu este înrădăcinat în mulţi oameni din acea zonă, în culturile şi în ţările din Orientul Mijlociu“, a spus Brennan.

De asemenea, directorul CIA a spus că invazia din Irak din 2003 a fost evenimentul care a declanşat „violenţa şi vărsarea de sânge din acea parte a lumii“. John Brennan a argumentat şi că istoria ar fi fost diferită dacă SUA ar fi păstrat trupe în Irak în loc să le retragă complet în 2011, însă directorul CIA a spus că nu acesta a fost factorul declanşator al violenţei, care a urmat ci un contributor la instabilitatea care a ajutat ISIS să crească în regiune.

„Cred că a contribuit la evenimentele care au avut loc pe urmă. Pentru că noi nu am fost prezenţi în regiuni, nu am putut să îi antrenăm, nu am putut acorda consiliere şi să îi asistăm. Dacă am fi ştiut atunci ce poate face ISIS, referitor doar la boom-ul pe care l-a avut în Irak şi apoi cum a ocupat şi părţi din Siria, am fi urmat aceeaşi cale? Probabil că nu“, a precizat directorul CIA.

Contraargumentul a fost oferit tot de Brennan, care a spus că o prezenţă a SUA în zonă, după 2011, ar fi putut duce la moartea a mii de soldaţi americani şi ar fi putut fi exploatată de ISIS pentru a strânge adepţi. “Este greu de stabilit acest lucru, dar istoria ar fi fost diferită. Fără îndoială, ar fi fost diferită“, a spus Brennan.

Referitor la criza din Siria, directorul CIA a spus că o intervenţie mai agresivă în războiul civil din această ţară, în urma căruia au murit 500.000 de oameni şi au fugit milioane, ar fi putut schimba deznodământul conflictului.

„Dacă mai mulţi actori internaţionali ar fi acordat ajutor suplimentar Armatei Libere Siriene mai devreme, ar fi fost ceva diferit? Poate. Pentru că la acea vreme regimul din Siria a fost mai vulnerabil“, a apreciat John Brennan.

Însă, directorul CIA a precizat că opoziţia siriană este un amestec „eclectic“ de elemente seculare şi extremiste şi că, dacă le-ar fi dat arme în mod nechibzuit, Siria ar fi putut ajunge chiar şi mai rău de cât e în prezent.