Şcoli închise în New Delhi din cauza poluării

Capitala indiană New Delhi se sufocă azi, în a doua zi în care este puternic afectată de un nor de poluare, situaţie critică ce a dus a închiderea şcolilor primare pentru întreaga săptămână.

„Din cauza deteriorării calităţii aerului la New Delhi, nu putem face compromisuri cu sănătatea copiilor. Am dispus închiderea tuturor şcolilor din Delhi până duminică”, a postat pe Twitter Manish Sisodia, adjunctul ministrului şef al regiunii Delhi. Un gaz gri a pus stăpânire pe megalopolisul cu circa 20 de milioane de locuitori. Pe străzi, unii pietoni au încercat zadarnic să se protejeze de aerul toxic ţinând pe faţă eşarfe sau măşti din tifon. Poluarea a pătruns până în staţiile subterane moderne de metrou, galeriile umplându-se şi ele de gazul cu aspect de fum.

La ora locală 09.00 (03.30 GMT), diferitele contoare plasate în oraş afişau niveluri periculoase de particule ultra-fine (PM 2,5 – cu diametru mai mic de 2,5 microni), între 400 şi 700. Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă să nu se depăşească 25 în medie pe zi. "Când am ajuns la New Delhi în 1984, aerul din oraş era curat. Dar astăzi, când am plecat la ora patru a dimineţii la muncă, nu vedeam aproape nimic", a declarat pentru AFP Jeevanand Joshi, un vânzător stradal de ceai. „Nu este ceaţă, este fum şi cu siguranţă ne îmbolnăveşte pe toţi”, a spus el. În contextul în care Asociaţia medicală indiană a decretat urgenţă medicală publică, autorităţile le-au recomandat grupurilor de mare risc precum vârstnicii, cardiacii şi astmaticii să dea dovadă de prudenţă şi să evite ieşirile în oraş dimineaţa şi seara, notează DPA. Media locale au informat că nivelul de poluare este de 25 de ori mai mare decât limitele de siguranţă internaţionale în anumite zone, ceea ce echivalează cu a fuma 50 de ţigări pe zi.

Situaţii precum cea de la New Delhi pun sub semnul întrebării durabilitatea modului de viaţă uman în zone atât de populate. Iar acest lucru se întâmplă în contextul în care amprenta omului asupra planetei este discutată la conferinţa COP23 privind combaterea încălzirii globale, care se desfăşoară în prezent la Bonn. Două milioane de elevi din Delhi au rămas azi acasă, şcolile primare fiind închise din ordinul autorităţilor locale. Ulterior, măsura a fost prelungită pentru întreaga săptămână. Episoadele de „smog” sunt recurente în timpul toamnei şi al iernii la New Delhi, pe care OMS l-a clasificat în 2014 drept oraşul cel mai poluat din lume.

Frigul şi absenţa vântului menţin la nivelul solului emisiile poluante ale vehiculelor, uzinelor şi centralelor, împiedicându-le să se disipeze. Aceste particule în suspensie accentuează riscurile de boli cardiovasculare şi de cancer la plămâni. Cele mai mici dintre ele, PM 2,5, mari cât a 30-a parte din diametrul unui fir de păr uman, reuşesc să ajungă în organism şi în sânge, prin intermediul plămânilor. Poluarea este o problemă de sănătate publică majoră pentru India, naţiune de 1,25 miliarde de locuitori în plină dezvoltare şi cu nevoi de creştere imense. În 2015, contaminarea atmosferică, terestră şi a apei ar fi fost responsabilă pentru 2,5 milioane de decese în această ţară, cel mai grav bilanţ de pe întreaga planetă, a estimat un recent studiu publicat în revista The Lancet.