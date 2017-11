Slovacia şi Italia, favorite pentru găzduirea Agenţiei Europene a Medicamentului

Oraşele Bratislava şi Milano sunt favorite să găzduiască Agenţia Europeană a Medicamentului (AEM) după ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, au precizat, astăzi, oficiali europeni citaţi de publicaţia The Financial Times.

Slovacia şi Italia au prezentat ofertele cele mai bune pentru această iniţiativă, dar Olanda (pentru Amsterdam) şi Danemarca (Copenhaga) sunt văzute drept competitoare importante.

Candidatura slovacă este văzută de oficialii europeni citaţi de Financial Times ca fiind cea mai puternică din Europa Centrală şi de Est, o regiune slab reprezentată privind agenţiile UE.

Slovacia, membră a zonei euro, este privită de Bruxelles drept bastionul unui sentiment proeuropean într-o regiune din ce în ce mai ostilă integrării UE. Experţii europeni avertizează asupra unui posibil conflict dacă minimum o agenţie nu va desemnată pentru una dintre cele zece ţări din Europa Centrală şi de Est care au aderat la UE începând cu 2004.

Sursele diplomatice au mai precizat că Italia este dispusă la mai multe concesii pentru a obţine găzduirea Agenţiei Europene a Medicamentului de către Milano, inclusiv trimiterea mai multor trupe pentru noi unităţi NATO în statele baltice. Italienii beneficiază în urma problemelor înregistrate de către spanioli - oraşul candidat Barcelona fiind afectat de criza catalană - şi de pe urma faptului că Europa de Nord este divizată între mai multe oferte concurente.

Bucureştiul şi alte 18 oraşe europene - inclusiv Viena (Austria), Bruxelles (Belgia), Sofia (Bulgaria), Bonn (Germania), Milano (Italia), Lille (Franţa) şi Barcelona (Spania) - au depus oferte pentru găzduirea sediului Agenţiei Europene a Medicamentului (AEM).

Deocamdată cu sediul la Londra, Agenţia Europeană a Medicamentului este percepută drept una dintre cele mai importante agenţii specializate ale UE, dintre cele peste 40. AEM are 900 de angajaţi şi primeşte vizite de la aproximativ 35.000 de autorităţi naţionale de reglementare şi oameni de ştiinţă în fiecare an, datorită rolului său esenţial în aprobarea noilor medicamente piaţa europeană.

Europarlamentarul român Claudiu Ciprian Tănăsescu a anunţat că a sesizat Comisia Europeană referitor la o eroare făcută în detrimentul candidaturii României pentru Agenţiei Europene a Medicamentului.

El a făcut referire la o adresă primită de reprezentantul permanent al României la Uniunea Europeană, Luminiţa Odobescu, şi publicată de stiripesurse.ro în care oficiali ai Comisiei Europene recunosc faptul că instituţia a omis să menţioneze că Bucureştiul s-a angajat la nivel guvernamental să creeze un departament special pentru relocarea Agenţiei, nu a menţionat spaţiile de conferinţă disponibile în noile clădiri şi a uitat să spună că România are facilităţi educaţionale.

Pe de altă parte, unii europarlamentari români critică întârzierea cu care ţara noastră a încercat să facă lobby pentru acest proiect.

The Financial Times precizează că miniştri din UE se vor pronunţa prin vot secret asupra noii gazde a EMA pe 20 noiembrie, când vor decide şi viitoarea locaţie a Autorităţii Europene Bancare (EBA), o altă agenţie a UE, mai mică, ce-şi are sediul tot la Londra.

EBA este în centrul unei bătălii mai mici, dar tot aprigă, în care sunt implicate opt ţări. Oraşele Dublin (Republica Irlanda), Frankfurt (Germania) şi Paris (Franţa) sunt considerate favorite pentru a obţine găzduirea autorităţii bancare, care are aproape 200 de angajaţi şi deţine un rol important în stabilirea standardelor comune în domeniul reglementării bancare.