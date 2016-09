Spioni, direcţia Kremlin!

„The Washington Post” scrie că agenţiile americane de informaţii şi-au extins operaţiunile de spionaj faţă de Rusia la o scară mai mare decât în Războiul Rece.

În acest demers sunt mobilizaţi agenţi CIA clandestini, sisteme de satelit şi acţiuni de spionaj cibernetic ale Agenţiei Naţionale de Securitate. Alocarea de resurse în serviciile de spionaj s-a modificat, după ce anterior atenţia a fost deviată de la Rusia pentru a se concentra pe ameninţările teroriste şi pe zonele de război în care sunt implicate Statele Unite.

Aceste mişcări de trupe pe scena spionajului fac parte dintr-un efort de a reconstrui capabilităţile americane în domeniu, care au continuat să scadă, pe măsură ce Rusia a căutat să se reafirme drept o putere globală.

În ultimii doi ani, SUA au fost luate prin surprindere de agresiunea Moscovei, inclusiv anexarea Crimeii, de intervenţia rusă în războiul din Siria şi de presupusul rol al Rusiei în atacurile cibernetice împotrivă SUA şi Europei.

Terorismul rămâne principala îngrijorare pentru serviciile americane de informaţii, însă directivele recente primite inclusiv de la Casa Albă au urcat Rusia pe lista priorităţilor pentru prima oară de la prăbuşirea Uniunii Sovietice.

Oficialii americani au accentuat faptul că, în timp ce nevoia de mai multe informaţii despre Rusia este considerată o prioritate urgentă, nu există nicio intenţie ca CIA sau alte agenţii de spionaj să revină la situaţia din perioada Războiului Rece, când în unele momente peste 40 la sută din personalul şi resursele agenţiilor americane erau folosite în scopul spionării URSS şi sateliţilor comunişti.

În prezent, cel mult 10 la sută din bugetul CIA şi al celorlalte agenţii este destinat spionării Rusiei, în creştere însă în ultimii doi ani.

Şi, deşi bugetul alocat de Rusia spionajului şi obţinerii de informaţii este probabil o mică parte din cele 53 de miliarde de dolari cheltuite de SUA în fiecare an, Moscova aloca o mai mare parte din resursele sale pentru spionarea Statelor Unite. Se crede că serviciul rus de informaţii externe, SVR, are mai mult de 150 de oameni în SUA, nu doar în Washington sau la sediul ONU din New York, ci şi în San Francisco şi în alte mari oraşe. În schimb, CIA are cel mult câteva zeci de agenţi în Rusia şi alte câteva zeci răspandiţi în Europa de Est şi în fostele state sovietice. (După Ziare.com)