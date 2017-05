Trump preferă să fie ofensiv

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a admis că are frecvent o atitudine prea ofensivă, argumentând însă că aceasta este singura modalitate de supravieţuire şi denunţând abordarea tendenţioasă a presei care îl critică.

Întrebat, într-un interviu acordat revistei Times, dacă nu cumva Casa Albă ar avea o atitudine prea ofensivă, Donald Trump a răspuns: „Cred că aşa este. Ar putea fi vina mea. Nu vreau în mod necesar să învinovăţesc pe cineva, dar cred că avem de-a face cu o atitudine răutăcioasă în general şi sunt surprins. Vreau să spun că sunt surprins“.

„Şi nu aş vrea să am o atitudine ofensivă. Dar singura modalitate de supravieţuire este să fii ofensiv. Voi citi ştiri în New York Times care sunt tendenţioase. Eu ştiu când am succes. Cunosc victoria, da!“, a adăugat Donald Trump.

Revista Time l-a intervievat pe Donald Trump la Casa Albă luni, cu o zi înainte ca preşedintele SUA să dispună destituirea directorului FBI, James Comey, stârnind polemici privind obstrucţionarea anchetei referitore la ingerinţele Rusiei în campania electorală americană.

Cu ocazia acestui interviu, Trump a susţinut că sprijină o investigaţie completă a interferenţei Rusiei în alegerile prezidenţiale din 2016, precizând că vrea ca investigaţia să fie realizată „absolut corect“.

El şi-a reiterat afirmaţia conform căreia intenţionase să îl concedieze pe Comey înainte de a primi recomandarea din partea procurorului general Rod Rosenstein.

„Este un figurant, se dă în spectacol, FBI-ul se afla în criză. Tu ştii asta, eu ştiu asta, toată lumea ştie asta. Gândeşte-te cum era FBI-ul în urmă cu un an, se afla într-o criză virtuală, în urmă cu mai puţin de un an. Încă nu şi-a revenit (FBI-ul)“, a mai spus liderul de la Casa Albă.

Holt, jurnalistul care i-a luat interviul lui Trump, l-a întrebat pe preşedinte dacă era „nervos pe James Comey din cauza investigaţiei asupra Rusiei“. „Eu doar îmi doresc pe cineva competent. Sunt fan FBI. Iubesc FBI-ul“, a fost răspunsul preşedintelui.

Trump a mai spus că nu a încercat niciodată să îl constrângă pe Comey să renunţe la ancheta privind alegerile prezidenţiale de anul trecut şi a insistat că „vrea să afle dacă a fost vreo problemă cu alegerile şi dacă au existat conexiuni cu Rusia“.

„În ceea ce mă priveşte, vreau ca lucrurile să fie făcute absolut corect. Poate o voi prelungi (ancheta – n.r.), să măresc perioada de timp, pentru că ar fi trebuit să se termine, din punctul meu de vedere, trebuia să fie încheiată în urmă cu mult timp. Pentru că toate acestea sunt o scuză, dar mi-am spus mie însumi că aş putea prelungi durata investigaţiei, pentru că trebuie să fac ceea ce este corect pentru americani“, a mai declarat liderul de la Casa Albă.

Vorbind despre investigaţie, el a mai spus că îşi doreşte ca aceasta să fie „atât de puternică şi atât de bună“.

Întrebat de Holt dacă prin concedierea lui Comey vrea să transmită un „mesaj“ succesorului său, Trump a spus simplu „Nu“.

„Dacă Rusia a făcut ceva, vreau să ştiu“, a spus preşedintele, adăugând că nu a existat „o coliziune între el, campania lui electorală şi ruşi“. „Ruşii nu au afectat votul“, a susţinut Trump.

Holt l-a întrebat pe Donald Trump şi despre războiul din Afhanistan, pe care unii dintre oficialii administraţiei vor să îl extindă, dar liderul american a schimbat imediat subiectul cu lupta împotriva ISIS, despre care a spus că lucrurile merg bine.