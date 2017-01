Trump: „Trăim în Germania nazistă?“

Preşedintele ales al SUA, Donald Trump, a răspuns astăzi pe Twitter relatărilor din presă potrivit cărora Rusia ar dispune de informaţii compromiţătoare despre el, afirmând că toate acestea sunt ştiri false create de adversarii săi politici cu scopul de a pune într-o lumină proastă victoria sa în scrutinul prezidenţial.

„Rusia nu a încercat niciodată să mă şantajeze. Nu am nimic de-a face cu Rusia. Nu am afaceri, nu am împrumuturi, nu am nimic“ în Rusia, a menţionat Trump pe Twitter, potrivit agenţiei DPA, a doua parte a acestui mesaj fiind scrisă cu majuscule. „Trăim cumva în Germania nazistă?“, s-a întrebat el mai departe.

„Am câştigat uşor alegerile, o mare «mişcare» s-a confirmat, iar opozanţii necinstiţi încearcă să arunce în derizoriu prin ştiri false victoria noastră“, a continuat Trump în postarea scrisă cu puţin timp înainte să acorde o conferinţă de presă.

El a făcut referire şi la răspunsul oficial al Rusiei, care la rândul ei a dezminţit că ar dispune de informaţii compromiţătoare despre Trump şi a sugerat că astfel de relatări sunt fabricate de opozanţii viitorului preşedinte al SUA.

Înainte ca Trump să reacţioneze pe Twitter, purtătorul său de cuvânt, Reince Priebus a calificat respectivele relatări din presă drept un „gunoi“.

Marţi seara, doi oficiali americani au susţinut că şefii a patru agenţii de informaţii ale SUA i-au prezentat lui Trump o serie de documente clasificate din care ar reieşi, între altele, că agenţi secreţi ruşi se află în posesia unor informaţii compromiţătoare în ce-l priveşte.

Potrivit New York Times, una dintre publicaţiile care i-au fost ostile lui Trump în campania electorală, ar fi vorba inclusiv de detalii „grafice“ privind relaţiile întreţinute cu nişte prostituate la un hotel din Moscova, filmate de serviciul secret rus pentru a avea cu ce să-l şantajeze pe Trump în viitor.

„Kompromat“, exclus!

Rusia nu deţine materiale compromiţătoare cu privire la preşedintele ales al SUA, Donald Trump, sau la fosta sa rivală democrată Hillary Clinton, iar dovezile invocate în acest sens de şefii serviciilor americane de informaţii sunt „total false“, a precizase anterior Kremlinul.

„Kremlinul nu are niciun «kompromat» cu privire la Trump“, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, folosind un termen moştenit din jargonul sovietic ce desemna informaţii compromiţătoare culese împotriva unor persoane susceptibile să fie şantajate, relatează Reuters şi AFP.