TTIP moare tiptil

Guvernul francez a anunţat că va cere Comisiei Europene încetarea negocierilor asupra proiectului de Tratat de liber-schimb transatlantic (TTIP), la două zile după ce vice-cancelarul german, Sigmar Gabriel, afirmase că respectivele negocieri „au eşuat“.

TTIP este o propunere a unui acord de liber schimb între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Amercii ce poate duce la liberalizarea a o treime din comerţul mondial, fapt ce ar crea milioane de locuri de muncă. Susţinătorii afirmă că acordul ar duce la o creştere economică multilaterală, în timp ce criticii spun că ar creşte puterea corporativă şi ar face să fie mai dificil pentru guverne de a reglementa pieţele de utilitate publică.

SUA şi Uniunea Europeană negociază Parteneriatul Transatlantic pentru Comerţ şi Investiţii de trei ani şi ambele părţi se aşteptau să ajungă la o concluzie în 2016, dar între parteneri există divergenţe în mai multe domenii, inclusiv agricultura.

„Franţa nu mai acordă sprijin politic acestor negocieri şi cere încetarea lor“, a declarat ministrul francez pentru Comerţul Exterior, Matthias Fekl (foto), la postul de radio RMC, citat de „Les Echos“. Acesta a justificat decizia Franţei prin faptul că negocierile respective „suferă de un dezechilibru în favoarea părţii americane“. „Americanii nu ne oferă nimic sau doar nişte firimituri... ceea ce nu este normal în negocierile dintre aliaţi“, a spus Fekl, adăugând că „relaţiile actuale nu sunt la înălţime între Europa şi SUA“. „Trebuie oprite clar şi definitiv“ şi reluate mai târziu, „pe baze bune“. Această poziţie a Franţei va fi exprimată cu prilejul unei întâlniri a miniştrilor Comerţului Exterior ce se va ţine luna aceasta la Bratislava, capitala ţării ce deţine preşedinţia semestrială a Consiliului European.

Duminică, ministrul german al Economiei, Sigmar Gabriel, social-democrat, a declarat că „negocierile cu SUA au eşuat de facto, chiar dacă nimeni nu vrea să admită acest lucru“. Potrivit lui Gabriel, care este şi vice-cancelar, după cele 14 runde de discuţii pe tema TTIP, cele două părţi nu au reuşit să cadă de acord asupra unui singur subiect din cele 27 de capitole care sunt discutate.

În replică, Bruxelles-ul insistă că negocierile pe tema acordului TTIP progresează. Negociatorul şef al Uniunii Europene pentru discuţiile cu SUA, Ignacio Garcia Bercero, a contrazis luni afirmaţiile ministrului german al Economiei. Întrebat dacă afirmaţiile făcute de Sigmar Gabriel sunt adevărate, Ignacio Garcia Bercero a răspuns: „Nu. Amintiţi-vă de ceea ce spunea Mark Twain“. Una dintre expresiile atribuite faimosului scriitor american este „zvonul despre moartea mea este exagerat“.

La cea de-a 14-a întâlnire, ce a avut loc în luna iulie, la Bruxelles, pe masa tratativelor s-au aflat nouă documente conţinând propunerile europene. La începutul lunii octombrie, va avea loc cea de a 15-a sesiune de negocieri americano-europene, în Statele Unite, pentru continuarea discuţiilor.

O largă alianţă îndeamnă germanii să protesteze faţă de Parteneriatul Transatlantic de Liber Schimb TTIP (UE-SUA), dar şi faţă de acordul CETA (UE-Canada), în cadrul demonstraţiei de amploare ce ar urma să fie organizată pe 17 septembrie la Berlin.

Barierele economice dintre UE şi SUA sunt deja relativ scăzute, nu numai datorită participării în Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), dar şi datorită unor acţiuni mai recente, cum ar fi acordul UE-SUA Open-Skies şi eforturile depuse de Consiliul Economic Transatlantic. Bruxelles-ul susţine că realizarea unui acord comercial transatlantic ar putea duce la creşterea comerţului dintre ţările respective cu până la 50%.

O evaluare economică realizată în martie 2013 de către European Centre for Economic Policy Research estimează că un astfel de acord global ar duce la creşterea anuală a PIB-ului cu 68-119 miliarde de euro în UE până în 2027 şi o creştere anuală a PIB de 50-95 miliarde de euro în SUA, pe acelaşi interval de timp. De asemenea, raportul estimează că o variantă redusă a acordului concentrată numai asupra tarifelor vamale ar genera o creştere anuală a PIB-ului în UE de 24 de miliarde de euro până în 2027 şi o creştere anuală de 9 miliarde de euro în SUA. În cazul în care aceste venituri sunt împărţite în mod egal între persoanele afectate de TTIP, „venitul anual suplimentar pentru o familie de patru persoane“ s-ar majora cu „545 de euro în UE“ respectiv „655 de euro în SUA“.

Ce înseamnă TTIP pentru România

Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a spus în 2015, într-o conferinţă, despre poziţia României cu privire la TTIP că 130 de oraşe şi localităţi din România exportă deja în SUA, iar peste 60% din exportatorii români peste ocean sunt IMM-uri, şi că parteneriatul Transatlantic ar ajuta toate aceste firme prin reducerea taxelor şi tarifelor de acces pe piaţa americană.

Oficialul european a dat exemplu companii româneşti care exportă deja în SUA şi suferă de pe urma taxelor vamale, de la care mulţi dintre concurenţii lor sunt exceptaţi şi au astfel avantajul unor preţuri mai competitive. De asemenea, există companii româneşti care vor să exporte în SUA, dar sunt descurajate de taxele vamale prohibitive, obstacol care ar putea să dispară prin TTIP.

„Antibiotice Iaşi este un lider global pentru mai multe medicamente cheie. Deja exportă în SUA şi în alte părţi ale lumii. TTIP poate ajuta pentru că, pentru a garanta cele mai ridicate standarde de siguranţă şi calitate, compania trebuie să urmeze un set de practici de producţie. Sunt aceleaşi în Europa şi SUA, dar inspectorii din SUA şi cei din UE nu îşi recunosc reciproc munca, deci compania trebuie să fie inspectată de două ori în acelaşi fel, pe aceleaşi standarde, ceea ce nu creşte siguranţa dar dublează costurile. TTIP ar elimina astfel de suprapuneri“, a mai spus Cecilia Malmstrom.

Un sondaj amplu realizat în rândul companiilor şi IMM-urilor din ţară a relevat care sunt interesele firmelor din România în acordul TTIP. Acestea vizează, conform Economica.net:

– Eliminarea tarifelor la exporturile de încălţăminte în SUA, care pot ajunge până la 37,5% în funcţie de tipul de produs;

– Eliminarea tarifelor la exporturile de produse ceramice în SUA, sector afectat puternic de concurenţa cu producătorii asiatici din cauza tarifelor mari, prohibitive, presupuse de accesul pe piaţa americană – între 8,5% şi 28%;

– Industria de software, engineering şi alţi prestatori de servicii din România doresc eliminarea vizelor pe termen scurt pentru lucrătorii detaşaţi în interes de serviciu;

– România consideră că are şanse să găzduiască centre de date pe teritoriul său, având în vedere anvergura industriei IT locale. Astfel, negociatorii români la TTIP vor încerca să obţină eliminarea eventualelor obligaţii de localizare a datelor la nivel naţional în alte state, măsuri care ar limita şansele de creştere a sectorului IT din România;

– Industria auto din România, de departe cel mai mare exportator, vrea ca standardele şi reglementările să fie omogenizate sau recunoscute reciproc între SUA şi UE, pentru a facilita accesul producătorilor de piese şi accesorii auto (dispozitive de iluminare, geamuri, ştergătoare de parbriz, pneuri, baterii, centuri de securitate, oglinzi retrovizoare etc.) pe piaţa americană;

– Industriile energo-intensive româneşti, în particular industria chimică, au probleme în a concura pe piaţa SUA din cauza energiei foarte ieftine de care beneficiază companiile americane din domeniu. Astfel, România vrea liberalizarea deplină a comerţului cu energie, în special cu gaz lichefiat (LNG), ceea ce ar duce şi la reechilibrarea preţurilor pe cele două maluri ale Atlanticului.(După cotidianul.ro)