13 nave la Regata Marilor Veliere

13 vase din şase ţări, cu un total de peste o mie de membri de echipaj, unul dintre ele fiind Nava Şcoală „Mircea”, se vor alinia la startul Regatei Marilor Veliere, ce va avea loc între 8 şi 11 septembrie la Constanţa, informează Mediafax.

Portul Constanţa este prima etapă din Regată (Black Sea Tall Ships Regatta 2016). De aici, navele vor ajunge în Novorossiisk, Rusia (16 - 19 septembrie), Sochi, Rusia (21 - 25 septembrie) şi în Varna, Bulgaria (1 - 4 octombrie.

„Vor fi şapte nave clasa A, Kaliacra din Bulgaria, Kruzenshtern din Federaţia Rusă (foto), Mir din Federaţia Rusă, Mircea din România, Nadezhda din Federaţia Rusă, Pogoria din Polonia şi Royal Helena din Bulgaria. Lor li se vor alătura două veliere clasa B, Adornate din România şi Atyla, cu echipaj spaniol dar pavilion Vanuatu, şi avem încă patru veliere mici, clasele C şi D: Arial, Akela, Anna Maria şi Vityaz, toate din Federaţia Rusă”, a declarat Alin Vintilă, managerul acestui proiect.

Intrarea în toate cele patru zile ale Regatei Marilor Veliere este gratuită.

Pe lângă vizitarea gratuită a velierelor, cei prezenţi vor putea să urmărească mai multe concerte ale unor artişti precum Loredana, Vama, Corina, Vunk, dar şi ansambluri ale etniilor din Dobrogea şi vor putea vizita, standuri de prezentare cu produse artizanale şi gastronomice.

Poveşti cu veliere

Între velierele care se vor alinia la start se numără velierul rusesc din Clasa A, Kruzenshtern, al doilea cel mai mare velier din lume.

Nava a fost construită în anul 1926 şi s-a numit iniţial Padua, după oraşul italian cu acelaşi nume. A purtat multă vreme însemnele Germaniei, iar atunci când nu era pe mare putea fi găsită în portul Hamburg. Între 1938 şi 1939, Padua a înregistrat un record mondial, care nu a fost depăşit nici azi: cel mai scurt voiaj al unui velier pe relaţia Hamburg - Australia, via Chile, şi retur, în opt luni şi 23 de zile.

Velierul a fost predat Rusiei, în 1946, în urma celui de-al Doilea Război Mondial, şi a fost rebotezat după exploratorul rus Ivan Fyodorovich Kruzenshtern. În prezent, Kruzenshtern ancorează în porturile Kaliningrad şi Murmansk şi este al doilea cel mai mare velier încă funcţional, după Sedov, o altă navă rusească ce are origini nemţeşti.

Nava poloneză Pogoria pune la dispoziţie cinci locuri pentru cadeţi, fete şi băieţi, care vor naviga, alături de echipajul velierului. Aceştia trebuie să aibă vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, maximum, să fie apţi din punct de vedere medial şi psihic, lucru care trebuie atestat cu o adeverinţă de la medic. Fiind vorba despre minori, este nevoie de acordul scris al părinţilor. Odată ajunşi pe navă, cadeţii trebuie să respecte anumite reguli. În primul rând, consumul de alcool este interzis cu desăvârşire, la fel ca şi fumatul. Pe timpul navigării ei vor trebui să facă un cart de patru ore pe timp de zi şi de patru ore, pe timp de noapte, şi vor avea şi alte îndatoriri, între care să îl ajute pe bucătar să facă masa, vor ajuta la servirea acesteia şi la debarasare, şi vor face şi curăţenie, în special în toalete.

Regata Marilor Veliere face parte dintr-o serie de regate internaţionale ce se desfăşoară an de an, începând din 1956, sub egida Sail Training International, o organizaţie non-profit din Marea Britanie care, în 2007, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace datorită activităţii sale pentru educarea tinerilor la bordul navelor cu vele şi promovarea prieteniei şi înţelegerii la nivel internaţional.