Adolescentă de 15 ani, înjunghiată de iubit

O tânără de 15 ani, din Jibou, mama unui copil în vârstă de un an şi două luni, a fost înjunghiată mortal joi seara de concubinul ei, în vârstă de 18 ani, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj.

Potrivit unor surse oficiale, fata a fost înjunghiată în urma unui scandal cu iubitul său.

Tânărul acuzat de omor este anchetat momentan de către procurorul de caz.

Copilul a fost preluat, încă de joi noaptea, de personalul Direcţiei Generale pentru Asistenţă Specială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sălaj.

„Copilul are un an şi două luni. L-am preluat deja în regim de urgenţă. Azi-noapte l-am adăpostit cu bunica la noi, la Jibou, în infirmerie, pentru că nu am avut altă soluţie. După ce se va linişti bunica, pentru acum e în stare de şoc, vom vedea dacă îşi va asuma răspunderea pentru preluarea copilului. În cinci zile ne putem gândi exact la situaţia copilului. Micuţul nu este recunoscut de concubin”, a declarat Violeta Milaş, directorul Direcţia de Protecţie a Copilului Sălaj.