Campus modern la un liceu din Bistriţa

Un campus şcolar dotat cu două săli de sport, un centru de documentare de ultimă generaţie, o cantină nouă, dar şi cu camere cu băi proprii, a fost inaugurat, marţi, la Bistriţa. În noul campus învaţă aproape 1.800 de elevi, transmite Mediafax.

Sala de mese are peste 200 de locuri şi va putea fi folosită de toţi elevii colegiului. Centrul de documentare are şase săli de lectură, cu cărţi dar şi calculatoare performante.

Internatul are 102 locuri pentru elevi şi cinci garsoniere construite pentru profesorii care predau aici dar nu au locuinţă în Bistriţa. Elevii au baie proprie în cameră, mobilier, lenjerie de pat, dar şi un oficiul pe care îl vor putea folosi.

Părinţii elevilor care vor sta la internat, vor scoate din buzunare pentru cazare 60 lei, pe lună, la care se mai adaugă şi cheltuielile cu masa, în funcţie de programul ales, acestea variind între 8 lei prânzul şi 16 lei pe zi, pentru mic dejun, prânz şi cină.

Proiectul pentru construirea campusului şcolar de la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu“ Bistriţa are mai bine de nouă ani vechime.

În 2014, când s-a încercat revizuirea proiectului pentru a-l depune pentru finanţarea europeană, autorităţile centrale nu au acceptat revizuirea lui, ceea ce a dus la pierderea celor 4 milioane de euro din cele 7,4 milioane de euro accesate.

„Au fost necesare o serie de revizuiri la proiect pentru că au apărut noi norme ISU. Noi am solicitat, înainte de a semna contractul de finanţare, să facem revizuirea, dar ni s-a răspuns clar că nu este posibil aşa ceva. Am intrat în Programul Operaţional Regional cu proiectul nerevizuit. Am început lucrările, dar în primăvara anului 2015 lucrurile se blocaseră. Din fondurile europene nu am mai reuşit să atragem doar mai puţin de 2 milioane de euro. Diferenţa este contribuţia proprie a municipiului”, a declarat, marţi, primarul Bistriţei, Ovidiu Creţu, la inagurarea campusului.