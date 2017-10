Din cauza majorărilor salariale, Primăria a rămas fără bani de motorină

Elevii din satele Recea şi Mateieni, comuna Dimăcheni, judeţul Botoşani, nu mai au cu ce ajunge la şcoală după ce microbuzul pentru transportul lor a rămas în pană de motorină, iar autorităţile nu au bani pentru alimentarea acestuia. Zilnic, 15 elevi din cele două sate fac naveta la şcoala din Dimăcheni, potrivit Mediafax.

„Copiii nu mai pot fi transportaţi la şcoală cu microbuzul pe care îl avem în dotare, este vorba de elevii din satele Recea şi Mateieni. Ei trebuie să se descurce, să meargă la şcoală cu ce pot. Nu mai avem bani pentru plata carburantului. Zilele acestea încercăm să rezolvăm cumva problema. La rectificarea bugetară nu am primit niciun ban. O parte dintre elevi sunt aduşi de şoferul microbuzului care locuieşte în localitatea Mateieni şi care vine în fiecare dimineaţă la muncă şi îi aduce cu maşina proprie pe elevi până în satul Dimăcheni. Nu ştiu ce vom face mai departe, avem şi multe datorii”, a declarat viceprimarul comunei Dimăcheni, Valentin Albu.

Primăria Dimăcheni are probleme financiare, acumulând datorii încă de anul trecut. Criza s-a acutizat în vara acestui an, după ce au fost majorate salariile angajaţilor din Primărie. Acum, primăria nu mai are bani în buget nici pentru plata salariilor şi nici a utilităţilor. Pentru a putea funcţiona până la sfârşitul anului, autorităţile ar mai avea nevoie de un milion de lei.