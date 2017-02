GoogleMaps, ajutor la înscrierea în clasa zero

La Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara departajarea copiilor înscrişi în clasa pregătitoare se va face pe baza unor criterii specifice, printre care şi locul de muncă al părinţilor sau al bunicilor să fie în proximitatea şcolii, urmând ca distanţa să fie calculată cu aplicaţia Google Maps, potrivit Mediafax.

Potrivit inspectorului şcolar general al judeţului Timiş, Aura Danielescu, Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara nu are circumscripţie şcolară, ceea ce înseamnă că nu are nicio stradă arondată unităţii de învăţământ. În ultimii ani, însă, tot mai mulţi părinţi şi-au făcut viză de flotant şi astfel au reuşit să-şi înscrie copiii în clasa pregătitoare la acest liceu, numărul de clase fiind suplimentat. Pentru că unitatea de învăţământ nu are suficient spaţiu, o parte dintre elevi au fost mutaţi la cursuri după-amiaza.

În acest an, Inspectoratul Şcolar a aprobat 75 de locuri, în trei clase, iar reprezentanţii unităţii de învăţământ au propus şase criterii specifice de departajare: „să aibă fraţi/surori în unitatea de învăţământ, dacă există unul dintre copii cu grad de handicap sau orfanii de unul sau ambii părinţi. Practic, sunt criteriile preluate din criteriile generale ale metodologiei. Un alt criteriu este legat de locul de muncă al părinţilor sau al bunicilor, care trebuie să se afle în proximitatea şcolii şi cu Google Maps, la pas, să nu depăşească până într-un kilometru şi defalcat între 0 şi 500 de metri şi între 500 de metri şi un kilometru. Un alt criteriu este să fi fost într-una din grădiniţele unde Liceul Pedagogic are eleve care se duc şi fac practică”, a declarat Aura Danielescu.

Potrivit unui anunţ postat pe site-ul Liceului Pedagogic “Carmen Sylva” din Timişoara, calcularea distanţei dintre unitatea de învăţământ şi locul de muncă al părinţilor/bunicilor se va face folosind aplicaţia Google Maps, prin „mers pe jos” între cele două locaţii.

Danielescu spune că aceste criterii specifice propuse de conducerea Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara nu au fost avizate de Inspectoratul Şcolar Timiş. Asta după ce, anul trecut, atât unitatea de învăţământ, cât şi inspectoratul şcolar au primit o amendă de 6.000 lei din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, instituţia hotărând că unele criterii de selecţie pentru admiterea în clasa pregătitoare au fost discriminatorii.

„De data aceasta, ISJ Timiş nu a mai avizat criteriile propuse de Liceul Pedagogic. Liceul Pedagogic să-şi asume aceste criterii. Noi am fost hotărâţi la început să le dăm circumscripţie şcolară, am cedat într-un fel bazându-ne pe faptul că facem un rău venind foarte mulţi copii acolo şi ajungem din nou să nu avem locuri unde să ne desfăşurăm activitatea. Mi s-a părut corect să spunem da la aceste criterii, dar nu le mai avizăm. Noi n-o să mai majorăm planul de şcolarizare pentru Liceul Pedagogic”, a precizat inspectorul şcolar general al judeţului Timiş.

În şcolile din judeţul Timiş pot fi înscrişi 5.902 copii în 268 de clase pregătitoare.