Maşină căzută în crama domnească

Traficul rutier a fost deviat, astăzi, pentru a doua oară, în Râmnicu Sărat, unde o maşină a căzut într-o groapă după ce o bucată de asfalt s-a surpat într-o parcare. Reprezentanţii Muzeului Judeţean Buzău spun că maşina era parcată pe arcada unei crame subterane brâncoveneşti, iar arcada a cedat, potrivit Mediafax.

Potrivit directorului adjunct al Muzeului Judeţean Buzău, Daniel Costache, groapa formată nu ar trebui astupată.

„Acolo trebuie să fie o degajare a zonei şi o protecţie, un spaţiu de siguranţă, pentru că noi am intrat acolo pe propria răspundere şi am constatat că zona afectată, cramele respective, sunt mult mai lungi, deci teoretic ar putea exista pericolul unor noi situaţii de acest gen. Trebuie degajată zona, scoasă de acolo conducta de apă, deviată, pentru că deja există infiltraţii în perete. Trebuie scoase cablurile electrice şi degajată întreaga zonă, după care următoarea recomandare este efectuarea de prospecţiuni, să identicăm unde anume se continuă, cum şi care ar putea fi urmările, pentru că dacă se continuă sub o parcare nu ar fi în regulă. Categoric sub pământ sunt crame brâncoveneşti, la prima vedere, pentru că sunt construite din cărămidă, specifice Evului Mediu, sfârşit de secol XVII. Nu reprezintă o noutate în peisajul arheologic buzoian, întrucât mai există astfel de crame descoperite pe teritoriul judeţului Buzău", a spus directorul adjunct al Muzeului Judeţean Buzău.

Maşina căzută în groapă a fost ridicată cu ajutorul unei macarale.

Viceprimarul municipiului Râmnicu Sărat, Ştefan Torcărescu, a declarat că în parcare se mai aflau şi alte maşini, dar una singură a fost înghiţită de surpare. „Nu a suferit foarte multe avarii. După izolarea perimetrului respectiv am anunţat experţii din cadrul Muzeului Municipal şi Judeţean Buzău, pentru că am constatat în urma surpării fragmente de zid asemănătoare cu o pivniţă. Dumnealor au venit în această dimineaţă, au evaluat situaţia. E vorba de un zid brâncovenesc, din secolul XVII, în partea de vest se continuă cam 10 metri acest tunel”, a spus viceprimarul.