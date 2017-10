Nicio firmă nu s-a înscris pentru reabilitarea Monumentului Ostaşului Român din Sfântu Gheorghe

Autorităţile locale din Sfântu Gheorghe au alocat suma de 220.000 de lei pentru reabilitarea monumentului Ostaşului Român din cartierul Gării, însă lucrările nu s-au putut realiza pentru că nicio firmă nu s-a prezentat la licitaţii, afirmă primarul Antal Arpad.

„Până acum de două ori s-a licitat lucrarea şi nu s-a prezentat nicio firmă. Deci, aici noi chiar am dat dovadă de bună credinţă, am aprobat documentaţiile, am alocat suma în buget, am făcut licitaţie, dar nu s-a prezentat nimeni. Eu nu pot să oblig pe nimeni să vină la licitaţie”, a declarat primarul Antal Arpad.

Reprezentanţii comunităţii româneşti din Consiliul local municipal au semnalat în repetate rânduri că monumentul s-a deteriorat considerabil şi au solicitat intervenţia Primăriei pentru reabilitarea acestuia, arătând că o parte dintre manifestările oficiale ce marchează momente importante din istoria poporului român au loc, în fiecare an, în faţa acestei statui.

Statuia Ostaşului Român a fost ridicată în memoria luptelor de eliberare a oraşului, Sfântu Gheorghe fiind primul oraş din Ardealul de Nord eliberat de sub ocupaţie fascisto-hortystă, în 8 septembrie 1944.

Statuia, realizată din bronz de sculptorul Balogh Péter, a fost dezvelită pe 18 septembrie 1974.