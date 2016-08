Primarul din Târgu Mureş, lăsat pieton din cauza subalternilor

Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, a fost amendat cu 750 de lei şi a rămas pieton pentru 60 de zile din cauza subalternilor săi. Edilul a fost tras pe dreapta de poliţişti în timp ce conducea pe o stradă al cărei regim de circulaţie fusese schimbat de curând în sens unic, dar pe care angajaţii Primăriei nu au semnalizat-o corespunzător, transmite News.ro.

Primarul a scris, astăzi, pe pagina sa de Facebook, ca incidentul s-a produs marţi seara şi a adăugat că numeroşi şoferi din Târgu Mureş au fost amendaţi în ultimele zile, iar vina nu ar fi a lor, ci a angajaţilor Primăriei.

„Pentru cei care oferă atacuri tendenţioase în spaţiul public, vin cu următoarele precizări:Da, am fost sancţionat de agenţii Poliţiei Rutiere în data de 30 august 2016. Am aşteptat liniştit în maşină, timp de 35 de minute cât a durat întocmirea procesului verbal. Am avut astfel ocazia să văd de ce au fost sancţionaţi în aceste zile zeci de târgumureşeni. De asemenea, am putut să constat că şi angajaţii Primăriei Tîrgu Mureş au greşit în modul în care au amplasat indicatoare de circulaţie pe anumite artere din Tîrgu Mureş. Am chemat la faţa locului mai mulţi directori din Primărie, pentru a vedea situaţia în care au fost puşi târgumureşenii care au tranzitat intersecţia dintre străzile Tudor Vladimirescu şi Secerei.

S-au dispus de urgenţă măsuri suplimentare de avertizare în intersecţia respectivă, pentru că scopul nostru este să oferim confort cetăţenilor şi nu să-i sancţionăm.

Informez pe această cale conducătorii auto care au fost sancţionaţi în această intersecţie (acolo erau dispuse 4 echipaje ale Poliţiei Rutiere fără ca vreun agent să dirijeze traficul rutier) să ţină cont că Administraţia Domeniul Public îşi asumă modul defectuos în care a fost semnalizată intersecţia”, a scris edilul din Târgu Mureş pe reţeaua de socializare.