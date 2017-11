Protestul oierilor la Comarnic

50 de crescătorii de oi protestează, astăzi, la Comarnic, în judeţul Prahova, oamenii aducând peste 500 de animale pe care le-au pus în şase ţarcuri, amplasate lângă DN 1, potrivit Mediafax.

Potrivit Asociaţiei Crescătorilor de Animale Comarnic, protestul a fost organizat pentru că oamenii sunt speriaţi de atacurile repetate şi de pagubele pe care le-au făcut animalele sălbatice, urşi şi porci mistreţi, în gospodăriile din Comarnic.

„Sunt atacuri repetate ale animalelor sălbatice. Până acum era normal, venea ursul o dată, era normal. Acum, seară de seară, ursul vine şi atacă gospodăriile oamenilor. Noi încercăm să tragem un semnal de alarmă, să explicăm autorităţilor ce se întâmplă aici, să se ia nişte măsuri. Nu suntem pentru omorârea urşilor, încercăm să se găsească nişte soluţii. Să-i ia, să-i relocheze. Există un caz unde a încercat să intre în casă. Avem şi un cioban atacat de urs. E periculos! Acum problema nu e dacă o să omoare pe cineva, ci când o să se întâmple”, a declarat Boşman.

„Acum manifestăm paşnic, dacă nu se iau măsuri, data viitoare aducem 10.000 de oi şi blocăm DN 1”, a mai spus preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Animale Comarnic.

La rândul său, primarul din Comarnic, Sorin Popa, a declarat că au fost înregistrate 19 cereri de despăgubiri, după atacurile urşilor.

„Sunt cetăţeni care nu au venit la Primărie să facă reclamaţii pentru pagubele produse de urs. Ne confruntăm cu probleme, cetăţenii şi-au pierdut răbdarea pentru că în fiecare seară ursul atacă, mor animalele, oi, porci. Sunt cetăţeni care şi-au pus speranţă în porcul acela, care l-a crescut un an, că de Crăciun vor avea ce pune pe masa. Am făcut demersuri către toate insituţiile abilitate. Această acţiune are rolul dea trage un semnal de alarmă, poate găsim soluţii pentru a rezolva această situaţie”, a declarat Popa.

Potrivit acestuia, numărul urşilor din zonă nu se cunoaşte exact, însă numai pe o vale au fost numărate nouă astfel de animale.