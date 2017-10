Strat de zăpadă de 20 de cm pe Transalpina

Stratul de zăpadă pe DN 67C Transalpina, între Rânca şi Obârşia Lotrului, porţiune care a fost închisă luni din cauza condiţiilor meteorologice, are aproximativ 20 de centimetri la o altitudine de sub 2.000 de metri, a declarat, astăzi, şeful Secţiei Drumuri Naţionale (SDN) Târgu-Jiu, Ion Tudor.

Acesta a spus că porţiunea închisă a fost delimitată cu parapete, punctând că distrugerea semnalizării rutiere este faptă penală.

„Atrag atenţia celor care se aventurează să tragă de parapete, să desfacă parapetele, că este o faptă gravă, este o distrugere a semnalizării rutiere, faptă penală deosebit de gravă. Dacă dumnealor au poftă de aventură, este treaba lor, însă trebuie să ne gândim la cetăţenii liniştiţi, care, nevăzând semnalizarea cu drum închis, urcă în zona de vârf şi pericolul este foarte mare. (...) Stratul de zăpadă are cam 15-20 de centimetri. Drumul este închis, nu se mai intervine, din discuţiile purtate cu colegii care au ajuns undeva pe la kilometrul 37 cu o maşină 4X4, deja stratul de zăpadă avea 15 centimetri, dar asta este undeva la sub 2.000 de metri. La 2.000 de metri stratul de zăpadă este mai mare, dar nu ştim cât, pentru că nu am ajuns acolo„, a precizat Ion Tudor, înaintea şedinţei cu factorii de decizie din judeţ privind măsurile luate pe perioada sezonului rece.

Circulaţia rutieră pe DN 67C Transalpina a fost închisă pentru toate categoriile de autovehicule, între Rânca şi Obârşia Lotrului, începând de luni, ora 18.00, ca urmare a codului portocaliu emis de meteorologi pentru zona de nord a judeţului Gorj.