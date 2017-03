Memoriile unui bătrân crocodil - Tennessee Williams

În „Memoriile unui bătrân crocodil” cititorul va descoperi un Tennessee Williams care nu are cum să nu cucerească: o personalitate puternică, dificilă şi autodistructivă care nu se menajează absolut deloc, nu ascunde nimic sub covor şi nu are în niciun moment tentaţia de a-şi cosmetiza viaţa spectaculoasă, scandaloasă şi plină de excese.

Cu o sinceritate şi o relaxare pe alocuri aiuritoare, ne sunt livrate pe tavă toate slăbiciunile unui personaj ieşit din comun. Umorul contaminant, ironia şi autoironia impregnează toate scenele picante şi le salvează de exhibiţionism, imprimându-le un ton just. Nu lipsesc din povestea acestei vieţi nici momentele de maximă intensitate emoţională, cum ar fi, de pildă, relaţia specială pe care o are cu sora lui, Rose, bolnavă psihic, sau moartea partenerului său, Frankie, cu care a trăit paisprezece ani intenşi. La fel cum nu lipsesc nici relatările savuroase despre prietenii lui, unul mai celebru ca altul: Gore Vidal, Truman Capote, Elia Kazan, Marlon Brando, Vivian Leigh, Anna Magnani sau Elizabeth Taylor.

Tennesee Williams este unul dintre cei mai importanţi dramaturgi ai secolului al XX-lea. Notorietatea sa îşi are originea nu doar în text, ci şi în acea întâmplare fericită care a făcut ca piesele sale să fi fost puse în scenă de toate marile teatre din lume, iar unele să devină chiar filme de mare succes. Personajele întruchipate de mari actori, ca Anna Magnani, Burt Lancaster, Vivien Leigh, Marlon Brando, Al Pacino, Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor, Paul Newman, Robert Redford, Natalie Wood, Michael York, Bette Davis şi mulţi alţii, au stârnit, mereu, emoţii în rândul spectatorilor.