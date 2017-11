Cina cu Picasso - Camille Aubray

Riviera Franceză, primăvară anului 1936. Ondine are 17 ani şi îşi petrece o parte din zi alături de mama sa, în bucătăria micuţului restaurant al familiei – Cafe Paradis. Un client misterios, care călătoreşte sub un pseudonim, are o cerinţa neobişnuită: doreşte ca prânzul să îi fie servit, în secret, la vila pe care a închiriat-o în apropiere.

Bărbatul se va dovedi a fi nimeni altul decât celebrul artist Pablo Picasso, iar întâlnirea cu el va avea o influenţă decisivă asupra vieţii lui Ondine, o talentată bucătăreasă.

New York, în prezent. Celine află de la mama sa, Julie, că bunica Ondine i-a gătit, odată, lui Picasso. Intrigată de poveştile de familie, pline de secrete, Celine este hotărâtă să afle adevărul şi pleacă în orăşelul în care Ondine şi Picasso s-au întâlnit.