2-2 cu Genk, la Giurgiu, în Liga Europei: Astra mai speră la calificare

La primul meci din istoria clubului în primăvara europeană, Astra a remizat cu belgienii de la Genk, scor 2-2.

A fost a cincea partidă consecutivă fără înfrângere a campioanei României în Liga Europei. Antrenorul gazdelor, Marius Şumudică, a început cu un sistem 3-4-3, care nu a dat rezultate prea bune, oaspeţii având o posesie mare în prima repriză. El a schimbat sistemul de joc la pauză, trecând la 4-4-2, iar acest lucru a început să dea roade, giurgiuvenii având o posesie mai bună, iar acţiunile ofensive, coordonate de Săpunaru, au devenit incisive. Astra nu a putut conta în acest meci pe Florin Lovin şi Boubacar Mansaly, ambii suspendaţi. Şumudică a fost foarte nemulţumit de evoluţia atacantului Sergiu Buş, introdus în minutul 63 şi schimbat cu Viorel Nicoară în min. 80. Returul va avea loc pe 23 februarie, la Genk.

”O partidă cu un deznodământ aşa bifurcat în două. Una, o stare de mulţumire, în sensul că am revenit de două ori, fiind conduşi cu 1-0 şi cu 2-1. Am reuşit să revenim în joc, asta înseamnă potenţă, asta înseamnă dorinţă, înseamnă agresivitate, încredere în forţele proprii. Şi a doua: sunt un pic dezamăgit de ocaziile pe care iar le avem şi pe care nu le fructificăm la fel ca şi cu Tg Mureş”, a declarat Şumudică, la conferinţa de presă de după meci. Antrenorul Astrei chiar a fost încântat de jucătorii săi, despre care a spus că, în anumite faze, s-au ridicat la nivelul atins în meciurile din Liga Campionilor: ”Am rămas şi eu aşa un pic uimit de 3-4 faze pe care le-am făcut şi am crezut că suntem echipă de Champions League. N-a fost nicio diferenţă la fazele respective, între razele pe care le-a făcut Astra şi le-au făcut echipele care au jucat ieri şi alaltăieri. Mă refer la golul lui Budescu, cu o invăluire extraordinară a lui Teixeira, mă refer la ocazia lui Teixeira, după un călcâi al lui Nico, o fază extraordinară, dar a dat peste poartă. Când pleacă în dreapta Ioniţă şi dă la o palmă de bară, capul lui Săpunaru... Deci am avut 4-5 ocazii clare de a marcat”, a spus Şumudică.

În plus, acesta este convins că Astra trebuia să primească penalty, la 0-0, atunci când Budescu a căzut în careu: ”Consider că meritam să câştigăm, mai ales că, în debutul partidei, am avut un penalty indiscutabil şi încă o dată dovedim că facem parte dintr-o ţară mică, o ţară care nu suntem probabil acceptată. Doi metri de adiţional, tuşierul acolo, centralul bine plasat, vede clar că jucătorul meu câştigă mingea, are prim-planul şi jucătorul celălalt cade peste el... Indiferent că este imprudenţă, este penalty clar. Altceva este să pleci de la 1-0...”.

Tehnicianul a deplâns starea terenurilor din România: ”Ne lipseşte iarba, ne-am antrenat două săptămâni numai pe sintetic. N-am putut să lucrăm la automatism, n-am putut să antrenăm absolut nimic. Ne-am antrenat prin săli de sport. E greu, s-a văzut că au un ritm în faţa noastră, că sunt mai agresivi, primii la minge”. Un singur meci oficial a jucat Astra în 2017, înaintea partidei cu Genk - victoria cu 1-0 în faţa lui ASA Tg Mureş. Confruntarea giurgiuvenilor cu CSM Poli Iaşi, care trebuia să aibă loc săptămâna trecută, a fost amânată din cauza stării gazonului de pe stadionul moldovenilor.

Şumudică s-a catalogat drept un antrenor inspirat la finalul meciului şi s-a felicitat pentru alegerea făcută în prima repriză, când l-a mutat pe Săpunaru în centrul liniei mediene. ”Mă felicit că în mijlocul primei reprize am schimbat sistemul şi l-am pus pe Săpunaru la mijloc. Am câştigat mijlocul terenului, fiindcă ei aveau un om în plus. Mai sunt şi eu inspirat, uneori. L-am dus pe Săpunaru mai sus şi a făcut un meci excepţional", a declarat Marius Şumudică. El i-a arătat cu degetul şi pe cei care l-au contestat pe selecţionerul Christoph Daum, după ce germanul l-a folosit pe Săpunaru mijlocaş central în primul meci al României din preliminariile CM din 2018, remiza cu Muntenegru (1-1): ”Aviz amatorilor ăştia... Toată lumea vorbea că Săpunaru nu poate să joace mijlocaş central, când l-a folosit Daum... Păi, uitaţi-vă ce bine a jucat astăzi! Mijlocaş central a jucat senzaţional. Ocazie de gol, pasă lui Ioniţă, l-a lăsat singur după ce a recuperat mingea şi a avut un adversar foarte dificil”. "Pentru noi e important play-off-ul, asta a fost un bonus. Dar dacă ne-am califica ar fi extraordinar. Ar fi a 10-a minute a lumii, a noua a fost că am luat campionatul anul trecut", a conchis Şumudică.

Constantin Budescu este încrezător că el şi coechipierii săi se pot impune în returul de peste o săptămână. ”Noi sperăm. Eu zic că meritam să câştigăm, din păcate, am ratat foarte multe ocazii. Mergem acolo să câştigăm, avem nevoie de o victorie şi nimic de pierdut. Suntem încrezători, pentru că am văzut în această seară, că sunt o echipă de învins. Rezultatele obţinute în trecut, afară, ne dau speranţe pentru calificare”, a declarat Constantin Budescu, după meci. Decarul Astrei este însă convins că, la 0-0, ar fi trebuit să primească penalty, după ce a fost doborât în careu de un adversar: ”Am obţinut o lovitură de la 11 metri, dar nu s-a acordat. Este bine că am revenit şi am egalat şi păstrăm şanse pentru retur. Cu Alibec aici, eram mai puternici. Dar asta este, a mers la altă echipă, i-am urat baftă, iar noi trebuie să ne descurcăm aici”.