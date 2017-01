48 de echipe la un CM

Fotbalul mondial intră oficial într-o nouă eră, după ce membrii Consiliului FIFA au votat creşterea numărului echipelor calificate la turneele finale ale CM de la 32 la 48, începând cu ediţia de peste 9 ani, din 2026.

Propunerea i-a aparţinut noului preşedinte FIFA, Gianni Infantino, şi s-a numărat printre promisiunile cu care acesta a câştigat campania electorală anul trecut. Altă schimbare importantă va apărea în modul în care echipele vor fi împărţite în grupe. Cele 48 de echipe calificate la turneul final vor urma să fie împărţite în 16 grupe a câte 3 formaţii (acum sunt 8 grupe a câte 4 echipe), astfel încât numărul meciurilor să nu crească foarte mult. Primele două din fiecare grupă se califică mai departe, după care vor urma "16"-imi de finală, optimi, sferturi, semifinale şi finală.

Practic, pentru câştigarea trofeului o echipă va trebui să dispute 7 partide (două în grupe şi cinci în fazele eliminatorii), ca şi în prezent (trei în grupe şi patru în fazele eliminatorii)

Gazda primei Cupei Mondiale cu 48 de echipe va fi aleasă în mai 2020 şi nu va fi din Europa sau Asia. Procesul de selecţie al ţării organizatoare va cuprinde patru etape. Prima are loc până în mai 2017 şi include o perioadă de consultări şi de stabilire a strategiei. A doua fază, cea mai meticuloasă, are loc între iunie 2017 şi decembrie 2018, după care are loc procesul de evaluare între ianuarie 2019 şi februarie 2020. Alegerea gazdei va avea loc cu prilejul Congresului FIFA din mai 2020. Europa poate însă deveni eligibilă dacă FIFA constată că niciuna din candidaturile primite nu îndeplinesc strict exigenţele tehnice şi financiare pentru organizarea CM 2026.

Congresul FIFA a aprobat la prima reuniune din octombrie 2016 că Mondialul 2026 poate fi organizat de mai multe ţări, fără a se impune o limită, iar secretariatul general al FIFA poate exclude candidaturile care nu îndeplinesc minimum de cerinţe după consultarea Comisiei de Competiţii.

Un raport confidenţial al FIFA, consultat de AFP, a afirmat că un Mondial cu 48 de echipe ar aduce o creştere de 640 de milioane de dolari faţă de previziunile pentru CM 2018, din Rusia, la care vor participa 32 de echipe. Ultima ediţie a Cupei Mondiale, desfăşurată în 2014, în Brazilia, a fost considerată drept cea mai bună din istoria de 87 de ani a competiţiei, cu rezultate şocante, finaluri dramatice şi extraordinare performanţe individuale.