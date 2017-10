48 de români la CM de culturism şi fitness

România va fi reprezentată de 48 de sportivi la Campionatele Mondiale de culturism şi fitness, categoria juniori (sub 21 de ani) şi masters (peste 40 de ani), care vor avea loc în Sala Polivalentă din Bistriţa, în perioada 10-13 noiembrie.

Preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness (FRCF), Gabriel Toncean, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că obiectivul lotului României este câştigarea a 5 medalii de aur. "Noi vom avea un lot de 48 de sportivi. Am avut pretenţia ca sportivii noştri să fie atât de bine pregătiţi încât să emită pretenţii la titluri. Deci să vină cu dorinţa de a câştiga titlul mondial, nu doar de a face prezenţă la Campionatele Mondiale. Pentru că de la ultimele Campionate Europene ei s-au întors cu 6 medalii. Noi participăm cu 48 de sportivi şi ne dorim 49 de medalii. Serios vorbind, avem pretenţii la 5 titluri mondiale. Dacă obţinem 5 titluri mondiale ne-am atins baremul", a spus Toncean.

Conform preşedintelui, costurile totale de organizare se ridică la aproximativ 200.000 de euro. "Am găsit un sprijin total la MTS. Ştiam însă de când mi-am asumat aceste Campionate Mondiale că voi găsi un ministru care vrea să facă sport în ţară şi un Consiliu Judeţean unde se face treabă. Costurile estimate pentru organizarea acestui eveniment sunt undeva între 150.000 şi 200.000 de euro. Aşteptăm între 500 şi 700 de sportivi din peste 40 de ţări, încă nu ştim exact pentru că înscrierile se încheie în 23 octombrie. Sunt 21 de categorii în cadrul competiţiei. Din Africa de Sud avem 30 de înscrieri până acum, ceea ce pentru noi e un lucru inedit. Avem sportivi şi din Angola, Bolivia, Paraguay şi aşa mai departe. Deci vin sportivi din toată lumea, iar asta mă bucură pentru că putem promova ţara în acest fel. Vreau să le arătăm tuturor cine suntem. M-a ambiţionat şi faptul că afară de cele mai multe ori se vorbeşte negativ despre România. Aşa că este cazul să arătăm că România este o ţară frumoasă şi că putem organiza un astfel de eveniment. Sper ca la anul să organizăm Campionatele Europene", a explicat el.

"La Bistriţa va fi prezent şi preşedintele Federaţiei Internaţionale de Culturism şi Fitness (IFBB), Rafael Santonja, un om care a făcut enorm pentru acest sport. Din acest an culturismul şi fitness-ul a devenit sport olimpic în ţările panamericane şi asta se va întâmpla în scurt timp şi în ţările europene. Noi avem o relaţie foarte bună cu preşedintele Santonja, dovadă că acum am primit organizarea în detrimentul oraşului Nisa", a adăugat Gabriel Toncean.

Prezent la conferinţa de presă, ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, a declarat că MTS a sprijinit financiar cu 200.000 de lei organizarea evenimentului sportiv de la Bistriţa. "Felicit Federaţia Română de Culturism şi Fitness pentru curajul de a organiza un eveniment de asemenea amploare în România. Nu e un lucru uşor să organizezi Campionatele Mondiale, dar am mare încredere în preşedintele federaţiei şi echipa de acolo. Eu de când am venit ministru am încurajat organizarea de competiţii internaţionale şi mă bucur că aţi dat curs solicitărilor mele. MTS promovează sportul pentru că numai prin colaborare şi comunicare vom reuşi să ne atingem obiectivele propuse de la bun început. MTS a sprijinit aceste Campionate Mondiale cu 200.000 de lei până în momentul de faţă. Este o sumă mică având în vedere că este vorba despre Campionatele Mondiale. Îmi doresc enorm de mult ca acest sport, culturism şi fitness, să fie promovat mai mult în şcoli şi licee. Am mare încredere că această ediţie a Campionatelor Mondiale va fi un real succes. Eu nu am avut onoarea de a vedea un concurs de culturism şi fitness, dar mi s-a oferit acum ocazia de a urmări Campionatele Mondiale", a menţionat Marius Dunca.

Campionatele Mondiale de culturism şi fitness, categoria juniori (sub 21 de ani) şi masters (peste 40 de ani), se vor desfăşura în Sala Polivalentă din Bistriţa, în perioada 10-13 noiembrie. Intrarea spectatorilor va fi liberă pe parcursul întregii competiţii.