A cincea victorie la rând

Jucătorul elveţian Roger Federer (2 ATP) l-a învins cu 6-4, 6-3 pe spaniolul Rafael Nadal (1 ATP) şi a câştigat turneul ATP Masters 1.000 de la Shanghai, dotat cu premii în valoare de 5.924.890 de dolari.

Partida a durat o oră şi 13 minute. Elveţianul şi-a păstrat serviciul în ambele seturi şi a reuşit un break în primul act şi încă două în cel de-al doilea. El a rămas invincibil în faţa lui Nadal, în 2017, pe care l-a mai învins la Australian Open, Indian Wells şi Miami. Este cel de-al şaselea titlu cucerit de Federer în 2017, după cele de la Australian Open (Grand Slam), Indian Wells (Masters 1.000), Miami (Masters 1.000), Halle (500) şi Wimbledon (Grand Slam) şi al 94-lea al carierei. Federer l-a egalat Ivan Lendl la numărul de trofee şi îi mai stă în faţă doar Jimmy Connors, cu 109 titluri. După cinci victorii consecutive ale lui Federer, dintre care patru în 2017 şi una în 2015, Nadal conduce cu 23-15, în ceea ce priveşte confruntările directe. Ultima victorie a spaniolului în faţa lui Federer a avut loc, însă, în 2014, în semifinale la Australian Open.

La finalul partidei, Nadal a pus sub semnul întrebării participarea sa la turneele de la Basel şi Masters 1000 de la Paris-Bercy, acuzând oboseala şi posibile dureri la genunchiul său drept. "Nu se ştie. Am două săptămâni să mă gândesc la cele 2 turnee. Basel şi Paris sunt în calendarul meu, dar nu ştiu ce se va întâmpla", a declarat Nadal după finală, care a jucat cu un bandaj la genunchiul drept şi nu a putut etala cel mai bun tenis al său. Spaniolul nu a dorit să comenteze dacă a avut eventuale probleme medicale: "Nu vreau să vorbesc acum de asta, mai ales că am pierdut o finală şi nu este momentul. Nu am jucat la nivelul care mi-ar fi plăcut să fiu, dar este adevărat că este meritul lui, pentru că a jucat foarte bine, foarte rapid şi nu cred că a comis erori la niciun schimb în toată partida, iar serviciul i-a funcţionat foarte bine".