A fost lansat programul „Samurai 2020”

32 sportivi, de la canotaj, canoe, gimnastică artistică, lupte şi scrimă, au fost incluşi în programul „Samurai 2020", lansat oficial cu prilejul unui eveniment desfăşurat la Casa Olimpică din Capitală.

Programul are o structură flexibilă şi va avea porţile deschise pentru orice sportiv care se clasează pe locurile 1-6 la competiţiile mondiale de până în 2020, dar în acelaşi timp din program pot ieşi sportivii care nu au continuitate în performanţa la nivel mondial. Totodată, programul asigură o linişte financiară pentru o pregătire cât mai bună a sportivilor cu şanse reale de medalie olimpică. Sportivii, în funcţie de perfomanţa lor, vor beneficia de o primă lunară de lot olimpic (1.500 lei) plus un bonus lunar din programul Samurai care poate ajunge la maxim 6.000 lei.

„Acest proiect a pornit din nevoia de a face performanţă. Dar şi din nevoia de a ne reuni într-o echipă care să bucure din nou milioanele de români de pretutindeni. De ce samurai? Pentru că vrem să fim la fel de bine pregătiţi precum cei mai buni luptători. Pentru că aceşti luptători nu doar se pregătesc neîncetat, ei luptă cu onoare, cu fair play, îşi respectă adversarul şi pe ei înşişi. Pentru că au adus ceea ce fac la rang de măiestrie, la rang de artă. Este un ajutor financiar care va veni în sprijinul sportivilor încât aceştia să se pregătească la cel mai înalt nivel, pentru că doar aşa poţi concura la cel mai înalt nivel. În cadrul acestui program Samurai 2020 se va crea o adevărată echipă, în sensul că vor şti ei că vor face parte dintr-o echipă de elită, vor şti şi ei că toată lumea îi susţine, îi încurajează şi toţi le vor fi alături în momentul în care vor lupta la JO pentru podiumul olimpic, pentru medalie. Este un program extrem de flexibil, bazat pe o transparenţă totală, bazat pe reguli clare, bazat pe faptul că dacă ai performanţă, primeşti. Dacă nu, nu", a declarat Mihai Covaliu, preşedintele COSR. El a adăugat că în urma parteneriatului cu Toyota, sportivii români care urcă pe podium vor primi ca premiu un model al mărcii japoneze.

Şeful COSR a subliniat că unul dintre efectele benefice va fi concurenţa dintre sportivi, care va duce la creşterea nivelului competitiv: „Va fi o concurenţă în cadrul echipei, nu vor exista senatori de drept, pentru ca doar cei mai buni să reuşească să-şi reprezinte ţara la JO. Sportivi care vor putea sta lângă orice adversar, datorită condiţiilor de pregătire şi a resurselor financiare. Sportivi care vor face totul să cânte din nou imnul naţional". În ce priveşte campionii noştri de tenis, precum Simona Halep şi Horia Tecău, preşedintele COSR a precizat că şi aceştia vor intra în program, în momentul în care va fi înfiinţat lotul olimpic: „În momentul în care Simona Halep, Horia Tecău, Florin Mergea vor face parte din acest lot olimpic, noi suntem mai mult decât onoraţi ca de această susţinere din programul Samurai să beneficieze şi performeri uriaşi din sportul românesc. E nevoie ca ei să se înscrie într-un lot olimpic şi atunci sunt absolut convins că vor face parte şi din acest program".

Ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, a salutat proiectul „Samurai 2020" şi a anunţat că se va bucura de toată susţinerea sa: „E prima oară când văd un proiect şi o asumare de responsabilitate. Acum depinde de toţi factorii implicaţi să dăm tot concursul şi să-l sprijinim. Vin în sprijinul acestui program prin prioritizarea federaţiilor. Ai performanţă, primeşti finanţare. Nu ai performanţă, MTS aşteaptă până ai performanţe". La Tokyo, Casa României va fi găzduită în incinta ambasadei României din Japonia, prin bunăvoinţa Ministerului Român de Externe.

„E un proiect foarte bun, care trebuia făcut de foarte mult timp, pentru ca sportul să nu ajungă cum a ajuns acum. Ca să te pregăteşti la fiecare antrenament nu trebuie să ai alte griji, cum ar fi banii sau altceva. Trebuie să te duci la antrenament fără nicio altă grijă şi să-ţi vezi de ce ai de făcut, fără să ai altceva nimic în cap. Sperăm să ne redresăm, să fim cât mai mulţi care participă şi să fie luptă pentru medaliile olimpice. Toată lumea se gândeşte la medalie, dar în primul rând motivaţia financiară este foarte important pentru orice sportiv şi toată lumea din sport ştie chestia asta şi de asta toată lumea îşi va da silinţa, va face sacrificii pentru a lua o medalie la Tokyo. O medalie este posibilă şi la sabie băieţi, te lupţi cu aceeaşi sportivi, dar contează cât de pregătit ajungi acolo, atât fizic cât şi psihic. În rest e ziua pe care o prinde fiecare. Cred că acesta este singurul an în care nu am luat medalii nici la Europene, nici la Mondiale, ne-am clasat pe locul 6 la ambele. Suntem acolo, exact ca şi la olimpiadă, dacă ai câştigat un meci poţi să ajungi la medalie foarte uşor. Mai sunt încă 3 ani, suntem încă o echipă nouă, avem mult timp să fim între primele locuri la Europene şi Mondiale", a declarat luni Dolniceanu la Casa Olimpică.

Multiplul campion la gimnastică, Marian Drăgulescu, a opinat că programul Samurai 2020 va motiva foarte mulţi sportivi tineri: „Este foarte important să ai sprijin din partea COSR şi am înţeles că aici s-au adunat cei mai buni sportivi, sper să fim din ce în ce mai mulţi. Asta trebuie să motiveze pe cei care sunt mai tineri şi care vor veni în curând alături de proiectul acesta Samurai. Eu mi-am încheiat anul competiţional şi dacă trag linie a fost un an bun pentru mine şi cel mai important este că am reuşit să cuceresc medalii la CE organizat la noi în ţară, la Cluj, pentru asta sunt cel mai fericit. Nu va fi greu să ne calificăm cu echipa la JO, o să-i susţin pe băieţi, voi face şi 6 aparate dacă este necesar ca să ajut echipa. Eu cred că ne vom califica, nu vor fi probleme", a spus Drăgulescu.

Iuliana Popa, campioană mondială cu echipajul de 8+1, speră că şi 2018 va fi un an la fel de bun, în condiţiile în care trei fete trebuie înlocuite în barcă. „Este motivant acest program, deoarece avem nevoie de un imbold, de un impuls, să ştim pentru ce muncim, să ştim că avem un viitor. Am revenit cu forţe proaspete din vacanţă şi sperăm să avem un 2018 la fel de reuşit ca acest an. Acesta a fost un an mai bun decât ne-am imaginat şi sunt foarte fericită. Mă gândesc la Tokyo, la JO 2020. Am devenit din ce în ce mai bune şi cu siguranţă vom continua aşa şi până la JO 2020. Cu dorinţa de a face performanţă, cu dorinţa de a merge la Tokyo, toate avem acelaşi scop, de a câştiga locul I la olimpiadă. În primul rând vreau ca la anul să formăm o nouă echipă la fel de puternică, pentru că trei din componentele bărcii s-au lăsat. Momentan s-au lăsat Adelina Boguş şi Mihaela Petrilă, iar Laura Oprea ne aşteptăm să revină după o accidentare. Eu cred cu tărie că vom găsi 3 fete la fel de puternice, pentru că e concurenţa foarte mare, sunt fete foarte bune care vin din urmă", a spus Iuliana Popa.

Geanina Beleagă, campioană mondială cu echipajul de dublu vâsle categorie uşoară susţine că pe lângă bani, dorinţa de a lupta pentru medalia olimpică de aur reprezintă o motivaţie şi mai mare: „Este motivant acest program, dar pe noi ne motivează altceva, dorinţa de a ajunge acolo şi de a câştiga medalia de aur, pentru că acesta este visul nostru şi scopul nostru pentru care suntem aici, la antrenamente pe lac la Snagov. Ne dorim medalia de aur la JO, nu promitem nimănui că o s-o dobândim, este foarte greu, este foarte multă muncă, dar nu e imposibil, cum am demonstrat în acest an. Şanse sunt, chiar foarte mari, pentru că noi am fost cele mai mici din competiţie şi asta ne dă un plus. Îmi doresc foarte mult ca barca să meargă şi noi să fim o echipă unită, pentru ca rezultatul să fie pe măsură".

Larisa Iordache, care s-a accidentat chiar înaintea Mondialelor de la Montreal, abia aşteaptă să revină în sala de antrenament şi să confirme speranţele puse în ea pentru o medalie olimpică: „Programul este o motivaţie în plus pentru a continua şi am realizat că oamenii cred încă în tine, se aşteaptă la ceva bun de la tine şi că poţi reuşi chestia asta. Este şi o motivaţie financiară, dar cred că pasiunea este mai presus decât banii. Încă sunt în cârje, dar sper să scap cât de curând de ele. Recuperarea am început-o deja, dar fac pentru musculatura superioară. Imediat după ce îmi scot gheata şi o să îmi dea voie dl doctor să fac exerciţii, o să intru în sala de recuperare şi sper să mă recuperez cât de repede pot eu. Mi-e dor de toate aparatele, mi-a fost dor să fac elemente, să simt ceea ce simţeam în timpul antrenamentelor. O să încep cu paralelul şi chiar mi-e dor să mă dau un pic peste cap. De fiecare dată când intru în sală, ne gândim să dăm tot ce este mai bun din noi, să ajung la momentul olimpiadei, să fie totul bine şi să câştigăm acolo. Eu cred în fetiţele care sunt mai mici, care pun tot sufletul să urce în dificultate şi să facem o echipă bună. Cred că ne vom califica cu echipa, dacă vor fi toate sănătoase. Timpul mediu de recuperare, spun medicii, este de 6-8 luni, dar eu sper că poate va fi mai scurt. La anul vor fi CE, CM şi sper să nu ratez niciunul, dar dacă nu vor fi amândouă, va fi sigur unul".

Ionela Lehaci Cozmiuc, campioană mondială la 8+1", s-a căsătorit recent cu Marius Cozmiuc din barca masculină de 8+1 şi speră că vor avea succes la JO: „Ne simţim samurai. Numele s-a schimbat, dar nu şi persoanele. Suntem aceeaşi luptători cum am fost şi până acum. Sper să dovedim şi de acum încolo că merităm să facem parte din acest program. Suntem o familie, ne-am dorit acest lucru, să facem sport în familie. Nu putem promite marea cu sarea, dar promitem că vom face tot ce ne stă în putinţă să obţinem aceste medalii. Evit să vorbim înainte de concurs, nu vreau să-i dau, sau să-mi dea din emoţiile lui. Doar ne spunem să avem încredere, că am muncit tot anul pentru acel concurs şi mergem acolo să dom tot ce avem mai bun şi ştim ce avem de făcut".

Marius Cozmiuc speră să obţină de asemenea o medalie la JO 2020: „Mă aştept la tot ce e mai bun. Sunt motivat să dau tot ce pot şi la JO să urc pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Trebuie şi eu să lupt, să devin mai bun decât ea, tot timpul eu mă lăudam de rezultatele mele şi îi spuneam ca să muncească din greu ca să aibă asemenea rezultate, dar acum m-a întrecut. Acum vreau ca împreună să obţinem cea mai strălucitoare medalie. Ne-a motivat foarte mult noul antrenor, este un om foarte inteligent, a ştiut cum să lucreze cu fiecare în parte, a contat, s-au văzut şi rezultatele. Îmi place că suntem o echipă numeroasă şi puternică".

Iată lista sportivilor care fac parte din programul Samurai 2020:

Canotaj feminin: Ioana Vrânceanu, Viviana Iuliana Bejinariu, Mihaela Petrila, Iuliana Popa, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu, Adelina Boguş, Laura Oprea, Daniela Druncea, echipajul de 8+1, medaliat cu aur la CM 2017; Ionela Lehaci, Gianina Beleagă (dublu vâsle categorie uşoară, medaliat cu aur la CM 2017).

Canotaj masculin: Cristian Ivaşcu, Marius Vasile Cozmiuc, Adrian Damii, Constantin Radu, Constantin Adam, Sergiu Vasile Bejan, Cristi Ilie Pîrghie, Ciprian Tudosă, Adrian Munteanu (echipajul de 8+1, locul V la CM 2017).

Canoe: Victor Mihalachi, Leonid Carp (canoe dublu 1.000 m, locul 5 la CM 2017);

Gimnastică artistică masculin: Marian Drăgulescu (locul 4 la sărituri la CM 2017);

Gimnastică artistică feminin: Larisa Iordache;

Lupte libere feminin: Alina Vuc (argint la CM 2017), Estera Tămăduianu-Dobre (locul 5 la CM 2017)

Lupte libere masculin: Albert Saritov;

Scrimă masculin: Tiberiu Dolniceanu, Iulian Teodosiu, Alin Badea, Mădălin Bucur, echipa de sabie masculin, locul 6 la CM 2017;

Scrimă feminin: Ana-Maria Popescu (Brânză) - spadă feminin.