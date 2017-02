Abdelrahman a fost suspendat doi ani

Atletul egiptean Ihab Abdelrahman, actualul vicecampion mondial la aruncarea suliţei, a fost suspendat doi ani, în urma unui control pozitiv la testosteron, efectuat în luna iulie 2016 de Agenţia antidoping din Egipt.

"După mai mult de şase luni de aşteptare, am fost informat că am fost suspendat pe o perioadă de doi ani pentru că am utilizat testosteron", a precizat Abdelrahman într-un mesaj postat pe contul său Facebook. "Nu am fost surprins de această decizie", a adăugat atletul, care a fost exclus din delegaţia egipteană cu o săptămână înaintea deschiderii Jocurilor Olimpice de la Rio, ca urmare a testului său pozitiv. În vârstă de 27 ani, Ihab Abdelrahman a mai anunţat că va face apel împotriva suspendării sale la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne.

"Nu m-am dopat niciodată şi nici nu mă voi dopa niciodată, în mod intenţionat sau nu", a ţinut să sublinieze atletul. Potrivit acestuia, există "multe întrebări de pus Agenţiei egiptene antidoping, care trebuie să scoată la lumină o serie de fapte, la care agenţia va trebui să răspundă în faţa TAS". Ihab Abdelrahman a câştigat medalia de argint la aruncarea suliţei cu ocazia Campionatelor Mondiale de atletism de la Beijing, din anul 2015.