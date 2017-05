Adio, CM, pentru Glinţă!

Cel mai bun înotător român în 2016 după participarea în finală la 100 m spate (locul 8) la JO de la Rio, Robert Glinţă, va lipsi la Campionatele Internaţionale ale României şi la Campionatele Mondiale din cauza unor probleme medicale, a anunţat preşedinta FR de Nataţie şi Pentatlon Modern, Camelia Potec.

Întotătorul de 20 de ani a suferit "modificări metabolice sangvine şi cardiace" pe fondul suprasolicitării la antrenamente, a dietei neadecvate şi a altor cauze. "Anul 2016 s-a încheiat cu succes pentru Robert Glinţă, care a şi fost desemnat întotătorul anului după participarea în finala olimpică de la Rio. Dar, din păcate, 2017 nu a început aşa cum ne doream în ceea ce îl priveşte. Robert nu se simţea foarte bine şi a făcut nişte analize medicale care nu au ieşit foarte bine şi care necesită o perioadă de repaus. Conform raportului medicului de la lot, Robert Glinţă este scos din mediul specific din cauza modificărilor metabolice sangvine şi cardiace, apărute în contextul unor evenimente psiho-emoţionale care au condus în final la scăderea performanţelor circumscrise unui sindrom de supra-antrenament, patologie specifică sportivilor de performanţă. Acest lucru apare în condiţiile unor antrenamente foarte intense sau neadaptate sportivului, deficienţelor privind refacerea post efort şi dietei neadecvate. Recomandările medicale în acest caz este retragerea sportivului din activitatea specifică pentru o perioadă de 2-3 luni, dietă activă şi somn odihnitor. Acest raport al medicului trebuie respectat, aşa că el nu participa şi de a nu se pregăti în piscină 2-3 luni. Astfel că Robert Glinţă nu va participa la Campionatele Internaţionale ale României şi nici la Campionatele Mondiale de la Budapesta", a spus Potec.

Aceasta a menţionat că FRNPM îl susţine pe sportiv în toată această pauză şi speră ca el să revină mai puternic în bazin. "În nataţie nu îmi aduc aminte de astfel de cazuri, dar sunt destul de dese în sportul mondial ca şi în sportul românesc. Nu avem interesul să îl forţăm să îşi îndeplinească obiectivul pentru Internaţionalele României sau Mondiale, după care să aibă nevoie de o pauză de un an. Ne asumăm acest risc pentru că vrem să fie bine din punct de vedere medical. Am speranţa că fiind primul an olimpic, putem să recuperăm împreună cu Robert Glinţă această perioadă de pregătire nespecifică. Federaţia este alături de el şi îl susţine, la fel ca şi MTS şi consider eu şi COSR. Sperăm ca el să revină cu bine după această perioadă şi să se întoarcă mai puternic în bazin", a precizat Camelia Potec.

Prezent la conferinţa de presă, Robert Glinţă a menţionat că obiectivul său este participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 şi că nu se va întoarce în bazin înainte de a se recupera complet. "Cu părere de rău spun că nu pot participa la Internaţionalele României. Gândind însă pe termen lung, Tokyo 2020 este ceea ce ne interesează, aşa că trebuie să iau această pauză şi să fac regulat nişte seturi de analize. Până nu o să fiu recuperat 100% cu siguranţă nu mă voi întoarce în bazin. Asta este cel mai bun lucru care poate fi făcut pentru ceea ce aspir eu. Acum simt o stare generală de oboseală şi de fiecare dată când trec un anumit prag de efort simt o suprasolicitare, mai exact simt efectiv acele valori care dau pe hârtie. Este un sindrom de supra-antrenament, iar cauzele sunt multiple. Nu ştim exact care a fost sursa principală, poate fi şi dieta. Dar toate cumulate au dus la acest lucru", a afirmat el.

Înotătorul a menţionat că după perioada de repaus va lua o decizie privind reluarea antrenamentelor la Cluj-Napoca alături de Laura Sachelarie sau pregătirea în cadrul unei facultăţi în Statele Unite ale Americii.

"În perioada următoare mă voi ţine de acest regim strict şi până nu voi şti 100% sigur că revin în parametrii normali nu pot să spun ce o să fac. Fie mă voi antrena în continuare cu doamna Laura Sachelarie în Cluj-Napoca, fie o să plec să mă antrenez la o facultate din Statele Unite ale Americii. Obiectivele mele pe final de an rămân în picioare, mai exact Campionatele Europene în bazin scurt... rămâne de văzut cât de rapidă va fi această recuperare. Sunt foarte încrezător în puterile mele că mă voi repune pe picioare. Cum a zis şi medicul lotului, îmi trebuie o spălare pe creier, să ies total din mediul de înot şi să iau totul de la capăt pentru a ajunge acolo unde îmi doresc", a precizat Glinţă.

Campionatele Internaţionale de înot ale României se vor desfăşura între 25 şi 28 mai la bazinul Dinamo din Capitală, în timp ce Campionatele Mondiale de nataţie sunt programate la Budapesta, în perioada 14-30 iulie.