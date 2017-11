Adrian Mutu îl vrea pe Ianis Hagi la naţională

Ianis Hagi (19 ani), fiul lui Gheorghe Hagi şi unul dintre cei mai talentaţi fotbalişti români, se află într-o situaţia dificilă la Florenţa, unde nu evoluează la prima echipă.

Adrian Mutu, managerul sportiv al FRF, l-a sfătuit să-şi gândească bine opţiunile şi, în iarnă, să plece pentru a evolua constant. Mutu a fost, alături de selecţionerul Cosmin Contra, la Firenze, în vizită la baza de pregătire a toscanilor şi a purtat o discuţie cu Ianis Hagi. Mutu consideră că Ianis ar trebui să revină în Liga 1 în pauza de iarnă, la echipa manageriată chiar de tatăl său, Gică Hagi. „Ianis e tânăr, trebuie să aibă răbdare, trebuie să gândească bine ce va face în ianuarie, în perioada de mercato. Eu cred că pentru el ar fi bine să evolueze constant. Am încredere în el şi sper să ajungă cât mai repede la prima reprezentativă, aşa cum ne dorim toţi. Ar fi de bun augur să revină în Liga 1, probabil la Viitorul. Are doar 19 ani şi e într-o perioadă când are nevoie de jocuri, de continuitate. E foarte tânăr, iar la Fiorentina concurenţa e foarte mare. Dar nu e un pas înapoi dacă s-ar duce la Viitorul, din contră, ar putea creşte şi mai mult", a spus Adrian Mutu.

Fostul atacant nu a ascuns că visează să antreneze echipa italiană Fiorentina, la care a jucat cu mare succes între 2006 şi 2011, scrie site-ul violanews.com. „În decembrie voi obţine diploma de antrenor, nu-mi place să fiu conducător. Vreau să simt mirosul terenului şi să fiu împreună cu băieţii pentru a le împărtăşi experienţele mele. (...) Vreau să devin un tehnician bun şi pregătit: sper ca în viitor s-o antrenez cândva pe Fiorentina", a declarat actualul directorul sportiv al FRF. „Ca jucător am rămas cu amintiri foarte frumoase, legate de suporteri şi de oraş. Sper că şi eu am lăsat amintiri frumoase", a spus Mutu. „Legătura mea cu Florenţa nu s-a schimbat, aici m-au iubit mai mult decât în ţara mea", a subliniat el.

„Fotbalul s-a schimbat, acum şi antrenorii sunt mai pregătiţi. Nu mai există numărul zece care să joace în spatele vârfurilor. Antognoni era un astfel de jucător, în timp ce eu eram un nouă şi jumătate. În afară de talent şi de pregătire, acum se pune accentul pe fizic şi pe viteză", a afirmat fostul internaţional. „Nimeni nu se aştepta ca Italia să nu se califice la Mondial. E un dezastru pentru Italia, ca şi pentru România mea", a spus Mutu. El a comentat actualul parcurs al formaţiei viola: „Urmăresc în continuare Fiorentina, nu trece printr-o perioadă bună. E o echipă tânără, acesta e sezonul reconstrucţiei. Sper că în ianuarie vor veni întăriri (...)".

Mutu a spus despre fiul său Thiago: „Sper că într-o zi va putea deveni numărul zece al echipei viola şi că va fi mai talentat decât tatăl său".