Aganovici pleacă de la Steaua

Vicecampioana ţării la fotbal, Steaua, a ajuns la un acord pentru rezilierea contractului cu fotbalistul croat Adnan Aganovic (stânga), a anunţat clubul roş-albastru pe site-ul său oficial.

Mijlocaşul croat în vârstă de 29 de ani a evoluat pentru Steaua în prima parte a acestui sezon, adunând 17 partide şi 2 goluri în toate competiţiile. Aganovic şi-a trecut în palmares o Cupă a Ligii cu Steaua. Adnan Aganovic a venit la Steaua în luna iunie, liber de contract după despărţirea de AEL Limassol. Aganovic s-a născut pe 3 octombrie 1987, la Dubrovnik, şi şi-a început cariera la HNK Dubrovnik 1919, pentru care a debutat în 2003, iar după doar un an a ajuns la concitadina NK GOSK Dubrovnik, unde a evoluat până in 2006. Au urmat cinci ani in care a jucat pentru HNK Trogir, NK Medimurje şi NK Varteks Varazdin, iar în 2011 a ajuns la slovenii de la FC Koper. După un sezon reuşit a revenit în ţara natală, la NK Istra 1961, de unde a plecat, după încă un an, la FC Braşov. Timp de două sezoane a jucat în 64 de partide pentru echipa de sub Tâmpa, înscriind de 6 ori şi oferind 6 pase de gol. Adnan a semnat apoi cu Viitorul Constanţa, pentru care a evoluat în prima jumătate a sezonului trecut, de 28 de ori, înscriind 7 goluri şi oferind 3 assist-uri. Iarna trecută i-a adus transferul la echipa cipriotă AEL Limassol, pentru care a jucat de 15 ori şi a marcat 4 goluri.