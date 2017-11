Agassi crede în Djokovic

Fostul tenisman american Andre Agassi, care îl consiliază pe sârbul Novak Djokovic începând din iunie, crede că-l poate ajuta pe fostul număr unu mondial să fie "mai bun ca niciodată", după un sezon 2017 dezamăgitor şi scurtat de o accidentare la un cot.

"Ca să fiu sincer, Djokovic nu are nevoie de mine pentru a câştiga din nou, însă eu cred că-l pot ajuta să fie mai mult ca niciodată până acum", a explicat Agassi în cadrul emisiunii "Beyond the Baseline" a revistei Sports Illustrated, difuzată pe internet.

"Obiectivul meu este ca acest lucru să fie mai uşor pentru el, nu pe tablourile de afişaj, ci în procesul mental", a adăugat Agassi, fost lider al clasamentului, căsătorit cu fosta jucătoare germană Steffi Graf.

În vârstă de 47 ani, Andre Agassi a început să lucreze cu Djokovic cu puţin înainte de Roland Garros, unde sârbul, deţinătorul trofeului, s-a înclinat în sferturile de finală. "Nole" a reuşit să câştige apoi turneul pe iarbă de la Eastbourne, înainte de a pune capăt sezonului după eliminarea în sferturile de finală la Wimbledon.

Jucătorul, în vârstă de 30 ani, ocupă în prezent locul 12 mondial, aceasta fiind cea mai slabă clasare a sa începând din martie 2007, însă Agassi, care are în palmares opt titluri de Mare Şlem, este încrezător în privinţa lui Djokovic, care a cucerit la rândul său 12 trofee majore.

"Am ales mereu lucrurile dificile în viaţa mea. (...) El a câştigat mai multe trofee decât mine, iar acum se află probabil la punctul cel mai de jos al carierei sale. Eu am sosit chiar înainte de Roland Garros, însă nu am nicio teamă", a insistat americanul, care a precizat că Djokovic va putea şti "într-o săptămâni dacă fractura sa de cot a rămas definitiv în urma sa".

Americanul a avut numai cuvinte frumoase la adresa elevului său, pe care îl vede jucând încă mulţi ani de acum înainte. "Este incredibil de talentat în multe feluri. Vedem doar câteva lucruri pe terenurile de tenis, însă el are are abilităţi mentale, psihologice şi analitice unice. Este special şi, dacă va dori şi va face lucrurile aşa cum trebuie, atunci când va avea 36 sau 37 de ani, va da o nouă definiţie referitoare la ceea ce vrea să însemne această vârstă", a spus Agassi.