Ajax şi Manchester sunt în finala Ligii Europei

Echipa olandeză AjaxAmsterdam şi cea engleză Manchester United s-au calificat în finala Ligii Europei, după ce au trecut în semifinale de Lyon, respectiv Celta Vigo.

În returul de pe teren propriu, Manchester a terminat la egalitate cu Celta, 1-1. După 1-0 la Vigo, echipa antrenată de Jose Mourinho a deschis scorul prin Fellaini (17), însă a fost dominată tot meciul de galicieni, care au egalat prin Roncaglia (85). Finalul a fost cu emoţii, un eventual gol primit putându-i scoate pe "diavolii roşii" din competiţie. Dramatismul finalului a fost accentuat şi de faptul că arbitrul român Ovidiu Haţegan a eliminat câte un jucător de la fiecare echipă, Bailly şi Roncaglia, în urma unei altercaţii. United este neînvinsă acasă de 18 meciuri în cupele europene (14 victorii, 4 egaluri) şi va încerca în finala de la Stockholm, din 24 mai, să câştige singurul trofeu care îi lipseşte din palmares.

După ratarea calificării în finală de către Celta Vigo, Haţegan şi-a făcut loc în presa din Spania. "United a fost pe de-o parte ajutată şi de arbitrul român Haţegan, care i-a arătat cartonaşul galben lui Herrera abia după minutul 80, deşi faultase de mai multe ori în timpul meciului. Haţegan nu a avut însă greşeli grosolane. Deciziile exagerate (cele două cartonaşe roşii date în minutele 87, 88 pentru Bailly şi Roncaglia) au fost echilibrate, la fiecare echipă a fost o eliminare, însă s-a pierdut la încăierarea jucătorilor. Ba mai mult, el a încurajat şi întreruperile jocului făcute de United, care au fost în detrimentul celor de la Celta", scriu jurnaliştii spanioli

Mourinho a salutat calificarea în finală, considerând că un succes în cea de-a doua competiţie continentală intercluburi, ar reprezenta o performanţă "incredibilă" pentru echipa sa, la capătul unui sezon extrem de dificil. "Am suferit până la final. Acest sezon a fost foarte dificil, aşa că ar fi incredibil dacă vom reuşi să câştigăm Liga Europei. Avem ocazia să luăm un trofeu, să revenim în Liga Campionilor şi să încheiem sezonul în mod perfect, deoarece finala va fi ultimul meci ", a spus el.

De partea cealaltă, antrenorul Eduardo Berizzo regretă că elevii săi nu au reuşit să fructifice ocaziile avute pe parcursul meciului. "Am jucat bine. Cei de la United au avut o singură ocazie adevărată, însă au marcat. Este păcat, cu adevărat, că nu am reuşit să ne calificăm. Am avut ocazii pe tot parcursul meciului, însă nu am reuşit să le transformăm. Sunt mândru de echipa mea, jucătorii nu s-au menajat. Nu puteam juca mai bine decât am făcut-o", a spus Berizzo.

Lyon a câştigat, pe teren propriu, cu 3-1, returul cu Ajax, dar golurile lui Lacazette (45, 45+1) şi Ghezzal (81) n-au fost de ajuns pentru a întoarce scorul. Dolberg (27) a înscris pentru formaţia antrenată de Peter Bosz. În tur, Ajax s-a impus pe teren propriu, cu 4-1, în faţa formaţiei lui Bruno Genesio. Pentru Ajax va fi prima finală europeană după 1996.