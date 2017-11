Ajutor de la forul mondial pentru Samoa, Tonga şi Fiji

World Rugby, forul internaţional suprem în sportul cu balonul oval, a anunţat o creştere cu 20,3 milioane lire sterline a alocărilor financiare pentru federaţiile din Samoa, Tonga şi Fiji până la Cupa Mondială din 2019.

Decizia a venit după declaraţiile făcute de premierul samoan, care este în acelaşi timp şi preşedintele Federaţiei de rugby, privind falimentul sportului cu balonul oval în ţara sa. Practic este vorba despre o creştere de 19% a sumei alocate în perioada 2012-2015 pentru cele trei federaţii, care furnizează jucători de elită pentru campionate importante, dar care se află în impas financiar la nivel de naţionale. Rugby-ul din Samoa este falimentar, a declarat miercuri premierul acestei ţări, Tuila'epa Sailele Malielegaoi, care este în acelaşi timp şi preşedintele Federaţiei de resort (SRU). Declaraţia sa a venit cu puţin timp înainte de meciurile-test pe care prima reprezentativă de rugby le va susţine în emisfera de nord, cu Scoţia (11 noiembrie, Murrayfield Stadium), România (18 noiembrie, Stadionul naţional "Arcul de Triumf") şi Anglia (25 noiembrie, Twickenham Stadium).

Tuila'epa Sailele Malielegaoi a cerut publicului să doneze bani pentru a menţine acest sport în viaţă.

Potrivit BBC, declaraţia pune presiune asupra altor naţiuni, în special asupra Angliei, pentru a împărţi veniturile din meciurile cu Samoa, în condiţiile în care, în prezent, ţările gazdă nu au obligaţia de a împărţi încasările.

Luna trecută, directorul executiv al Federaţiei engleze de rugby (RFU), Steve Brown, a confirmat că a fost abordat de către SRU pentru sprijin financiar. RFU intenţionează să ofere o contribuţie financiară, dar este precaută având în vedere litigiul dintre Samoa şi World Rugby.

"Am primit o scrisoare din partea SRU. Ce este complicat cu privire la acea scrisoare este faptul că exprimă o dispută complexă pe care o are cu World Rugby şi o leagă de o cerere de finanţare. Unul dintre lucrurile pe care le vom face atunci când lotul Samoa va fi aici este să acoperim toate costurile cât îi vom avea oaspeţi, ceea ce mi se pare firesc. Dar în scrisoare se face referire şi la altceva în care nu am vrea să ne implicăm", a spus Brown, care a admis faptul că RFU este poate cea mai puternică federaţie de rugby din punct de vedere financiar.

Nu mai puţin de 11 jucători din lotul Samoa evoluează la echipe din prima ligă engleză - AVIVA Premiership - iar alţi trei la formaţii din Scoţia, în timp ce fraţii Tuilagi (Manu şi Alex) au primit cetăţenia britanică şi evoluează pentru naţionala Angliei.

Samoa ocupă locul 16 în ierarhia World Rugby. Cu două înfrângeri suferite în acest an, în partidele cu Fiji şi Tonga, Samoa a ratat calificarea directă la Cupa Mondială având încă şansa de a ajunge la Tokyo în 2019 dacă se va impune fie în barajul intercontinental cu reprezentanta Europei, fie în recalificări.

După meciul cu Samoa din 18 noiembrie, România va întâlni tot acasă, pe Stadionul "Arcul de Triumf", naţionala Tonga, pe 25 noiembrie.