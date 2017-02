Al cincilea inel pentru Brady

New England Patriots a câştigat pentru a cincea oară în istorie Super Bowl-ul NFL după cea mai spectaculoasă răsturnare de scor din istoria unuia dintre cele mai importante evenimente sportive ale Planetei.

Echipa New England Patriots a câştigat pentru a cincea oară în istoria sa finala Ligii profesioniste de fotbal american (NFL) - Super Bowl -, cel mai important eveniment sportiv al anului în Statele Unite, învingând cu 34-28 după prelungiri formaţia Atlanta Falcons, duminică seara pe stadionul NRG din Houston (Texas), în faţa a 77.054 spectatori.

Patriots a reuşit cu această ocazie cea mai spectaculoasă răsturnare de scor din istoria Super Bowl-ului, obţinând victoria după ce a fost condusă cu o diferenţă de 25 de puncte (28-3) în cel de-al treilea sfert al partidei.

Cel mai valoros jucător al finalei (MVP) a fost desemnat coordonatorul de joc al lui New England, Tom Brady (39 ani), care a devenit cu această ocazie primul "quarterback" care a câştigat de cinci ori în cariera sa Super Bowl-ul, în cinci finale disputate.

Antrenorul lui Patriots, Bill Belichick, şi-a trecut la rândul său în palmares al cincilea titlu de campion al NFL, fiind primul tehnician care reuşeşte această performanţă.

La pauza meciului a avut loc tradiţionalul spectacol de Super Bowl, susţinut anul acesta de diva pop Lady Gaga, care a făcut un apel la toleranţă şi incluziune, interpretând câteva melodii cu iz patriotic, precum "God Bless America" sau "This Land is Your Land", pe lângă succesele sale "Born This Way" şi "Just Dance".

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, care a pronosticat victoria formaţiei New England Patriots înaintea finalei, a salutat, printr-un mesaj postat pe Twitter, "incredibilul come-back al lui Patriots".

MVP-ul celei de-a 51-a ediţii a Superbowl a fost ales Tom Brady, care a avut însă parte de o surpriză neplăcută după meci. Tricoul său de joc i-a fost furat din vestiar. Brady şi-a schimbat tricoul după joc, punându-şi unul care marca succesul echipei sale, însă nu şi-a mai găsit tricoul de joc. "Era aici. Ştiu exact unde l-am pus", a afirmat sportivul. Şi colegii săi de echipă l-au ajutat să caute tricoul, însă tot fără succes. "Nu este bine. Era fix aici şi acum nu mai este", a reacţionat Brady, care a făcut haz de necaz: "Cred că va ajunge curând pe eBay".