Al cincilea titlu la al 100-lea meci

Elveţianul Roger Federer (17 ATP, cs 17) a cucerit al 18-lea titlu de Mare Şlem şi al cincilea la Australian Open, după ce l-a învins pe spaniolul Rafael Nadal (9 ATP, cs 9) cu 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3, în trei ore şi 40 de minute.

În urma acestui succes, care a venit la al 100-lea meci al elveţianului la Melbourne, Federer primeşte 2.000 de puncte ATP, iar Nadal 1.200. Bilanţul întâlnirilor rămâne, însă, în favoarea spaniolului, 23-12. A fost al 12-lea meci disputat între Nadal şi Federer la turneele de Grand Slam, Rafa conducând cu 9-3. Federer, 35 de ani, s-a mai impus la Australian Open în 2004, 2006, 2007 şi 2010. De partea cealaltă, Nadal, 30 de ani, are în palmares 14 trofee la competiţiile de Mare Şlem, dintre care doar unul la Australian Open, cel din 2009, când s-a impus chiar în faţa lui Federer.

"În primul rând, îl felicit pe Roger pentru felul în care a jucat astăzi. A fost o lună minunată pentru mine. Pentru prima dată în carieră petrec o lună minunată în Australia, o ţară superbă. Atmosfera este fantastică mereu la Melbourne. Întotdeauna e dificil să revii, am lucrat mult în aceste două săptămâni, probabil că Roger a meritat puţin mai mult decât mine victoria. O să continui să lupt întreg sezonul. Sper să am un sezon foarte bun şi să mă întorc de multe ori aici, să câştig trofeul. E superb şi trofeul finalistului, dar e mult mai bun cel al câştigătorului. O să lupt din greu să iau trofeul în viitor. Vă mulţumesc mult! Mulţumesc echipei mele, care a lucrat intens, familiei, suporterilor, tuturor celor care au făcut posibilă revenirea mea aici. Totodată, le mulţumesc sponsorilor turneului, probabil cel mai bine organizat turneu din lume", a declarat Nadal, festivitatea de premiere.

"Magnitudinea acestui meci va rămâne specială. Nu pot să compar această victorie cu niciun alt titlu, cu excepţia celui de la Roland Garros, din 2009. Am aşteptat atât de mult timp pentru a câştiga 'French Open'. Am încercat, am eşuat, iarăşi am încercat şi iarăşi am eşuat. Dar până la urmă am reuşit. Am simţit puţin acelaşi lucru şi acum", a declarat Federer după cucerirea celui de-al 18-lea său titlu de Mare Şlem.

Elveţianul a recunoscut, totodată, că succesul este cu atât mai important cu cât a fost obţinut în faţa "eternului său rival" Rafael Nadal, cu care a avut dueluri aprige în trecut. "Jocul său este complicat pentru mine. Este cea mai mare provocare pentru mine să joc împotriva luni. Aşa că este ceva foarte special să câştig împotriva lui, pentru că nu l-am mai învins de mult timp într-o finală de Grand Slam, din 2007. Rafa are un loc special în cariera mea. El m-a făcut să fiu şi mai bun", a adăugat cel supranumit "FedEx".

Roger Federer are acum în palmares cinci titluri la Australian Open, turneu de care îl leagă amintiri frumoase. "Este un turneu la care a început totul pentru mine. Aici am jucat ca junior, în 1998, iar apoi calificările în 1999. Tot aici am câştigat şi primul meu meci la un turneu major, împotriva lui Michael Chang cred. Îmi place mereu să revin aici, în Australia", mai spus campionul elveţian.

"Nici nu ştiu ce să spun, nu prea am cuvinte, Rafa a rostit nişte cuvinte minunate. Vreau să îl felicit pentru acest turneu. Niciunul dintre noi n-ar fi crezut că va ajunge din nou într-o finală de Mare Şlem, dacă îl întrebai în urmă cu 4-5 luni. Aş fi fost mulţumit şi dacă aş fi pierdut. Tenisul este un sport minunat. Toată lumea spune că munceşte mult, iar eu am făcut acelaşi lucru. Le mulţumesc celor din echipa mea. Nu credeam că voi ajunge aici, repet, dar am reuşit. Îi mulţumesc şi echipei lui Rafa, tenisul are nevoie de un om ca Nadal. Le mulţumesc suporterilor, pentru ei suntem aici pe teren şi ne fac să ne simţim speciali. Întotdeauna m-am simţit bine. Sper că nu am uitat nimic, mulţumesc pentru tot! Sper să ne revedem la anul, sunt foarte fericit că am câştigat, nu se putea o poveste mai fericită pentru mine", a afirmat Roger Federer, la final.