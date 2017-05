Al optulea titlu pentru Monaco

Echipa de fotbal AS Monaco şi-a asigurat al 8-lea titlu de campioană a Franţei din istorie, după victoria cu 4-0 înregistrată pe teren propriu în faţa formaţiei Lille, în a 37-a etapă (penultima) a sezonului.

Gruparea din Principat s-a impus în acest joc prin "dubla" lui Radamel Falcao (min. 6 şi 69), reuşita lui Bernardo Silva (min. 45) şi autogolul lui Junior Alonso (min. 89). AS Monaco, care a cucerit ultima sa coroană de campioană în sezonul 1999-2000, are un avans de trei puncte şi o diferenţă uriaşă de golaveraj (+17) faţă de principala sa contracandidată la titlu, Paris Saint-Germain, care nu o mai poate depăşi până la finalul actualei ediţii din Ligue 1, în condiţiile în care monegascii mai au şi o partidă restanţă de disputat (cu AS Saint-Etienne). PSG, campioana Franţei din ultimii patru ani, a dispus la rândul ei în deplasare, cu un categoric 5-0, de formaţia AS Saint-Etienne, prin golurile lui Edinson Cavani (min. 2 şi 72), Lucas Moura (min. 38 şi 78) şi Julian Draxler (min. 90), însă această victorie nu îi mai ajută practic cu nimic pe elevii lui Unai Emery în lupta pentru titlu.