Al treilea titlu pentru Wawrinka

Jucătorul elveţian de tenis Stanislas Wawrinka, cap de serie numărul 3, a cucerit titlul la US Open, după ce l-a învins pe sârbul Novak Djokovic, primul favorit al competiţiei, scor 6-7 (1), 6-4, 7-5, 6-3.

Pentru succesul de la US Open, Wawrinka şi-a asigurat un cec în valoare de 3,5 milioane de dolari şi 2000 de puncte în clasamentul mondial, în timp ce Djokovic a primit 1.750.000 de dolari şi 1200 de puncte ATP pentru că a ajuns în finală. În 2015, Wawrinka a fost eliminat în semifinalele competiţiei, în timp ce Djokovic a câştigat turneul. În vârstă 31 de ani, Stanislas Wawrinka se află la primul titlu obţinut la US Open şi totodată la al treilea turneu de Mare Şlem cucerit în carieră, după ce anul trecut s-a impus la Roland Garros, iar în 2014 la Australian Open. În schimb, Novak Djokovic, în vârstă de 29 de ani, deţine 12 titluri de Mare Şlem.

Elveţianul a mărturisit că nu şi-a propus vreodată să câştige turnee de Mare Şlem, ci doar să evolueze cât poate de bine. "Obiectivul meu este să fac tot posibilul să fiu cât pot de bun. Nu mi-am propus vreodată să câştig un Grand Slam, ci doar să dau totul. Am jucat mai bine de la un meci la altul. E uimitor. Nu am venit aici cu obiectivul de a câştiga turneul, ci doar cu gândul de a câştiga fiecare partidă. Am jucat foarte mult tenis la acest turneu, sunt complet epuizat. A fost o noapte fantastică", a spus Wawrinka, citat de BBC.

"Felicitări, Stan, astăzi ai meritat pe deplin să câştigi. Ai fost jucătorul mai curajos în momentele decisive şi meriţi acest titlu", au fost cuvintele lui Novak Djokovic. "Trebuie să recunosc că Stan a fost mai bun decât mine, însă procentajul meu de reuşită la mingile de break a fost catastrofal", a regretat Djokovic. Sârbul, dublu campion la US Open (2011, 2015) a beneficiat de 17 mingi de break, însă nu a putut fructifica decât trei, respectiv 18%. Wawrinka a câştigat, în schimb, şase dintre cele zece mingi de break de care a beneficiat, cu un procentaj de reuşită de 60%. "Am avut ocazii, însă nu am putut să le capitalizez, iar atunci când nu profiţi de ele, acest lucru te costă scump. Nu sunt mulţumit de asta, însă am dat totul pe teren. Nu am fost însă suficient de calm în momentele importante şi nu am rămas concentrat atunci când era necesar. Acest gen de meci este o lecţie pentru mine", a conchis sârbul. Acesta nu a dorit să ofere prea multe amănunte legate de de problemele la piciorul drept pe care le-a acuzat în setul a patrulea, când a solicitat o pauză medicală. "Nu vreau să vorbesc despre asta, pentru a nu fi acuzat de faptul că îmi caut scuze", a precizat el.

Stanislas Wawrinka a câştigat toate finalele disputate în carieră la turneele de Mare Şlem, în 2014 la Australian Open, în 2015 la Roland Garros şi anul acesta la US Open. În vârstă de 31 de ani, el a devenit cel mai în vârstă campion la Flushing Meadows de la Ken Rosewell, care a câştigat titlul în 1970, la vârsta de 35 de ani.