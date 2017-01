Alibec a semnat cu Steaua

Denis Alibec s-a înţeles cu Steaua încă din toamnă, însă abia acum a fost prezentat oficial de formaţia roş-albastră.

Atacantul Denis Alibec, care aniversează joi vârsta de 26 ani, a semnat un contract pe 4 ani cu Steaua Bucureşti şi a primit tricoul cu nr. 7, informează site-ul clubului din Ghencea. "Atacantul provenit de la Astra Giurgiu s-a întâlnit deja cu noii săi colegi şi a efectuat primele antrenamente sub comanda lui Laurenţiu Reghecampf. Clubul nostru îi doreşte lui Denis, care va purta tricoul cu numărul 7, să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roş-albastru şi, având în vedere faptul că joi, 5 ianuarie, a împlinit vârsta de 26 de ani, să fie sănătos şi fericit!", a fost mesajul clubului pentru Alibec. Jucătorul a strâns 6 selecţii la echipa naţională, pentru care a înscris un gol şi alături de care a participat la UEFA Euro 2016. Începând cu ianuarie 2017, Denis a devenit jucătorul Stelei.

Budescu, spre Steaua Roşie Belgrad

Constantin Budescu e foate aproape de a semna cu sârbii de la Steaua Roşie Belgrad. Tranferul fostului jucător al Astrei a fost comentat de Miodrag Belodedici, cel care a reuşit să câştige alături de sârbi Cupa Campionilor Europeni în 1991. "Şi pe mine mă surprinde puţin, asta înseamnă că sârbii au rămas fără jucători tehnici. Înseamnă că le trebuie un coordonator de joc. La echipele din Serbia sunt foarte mulţi tineri. Acolo se joacă un fotbal mai agresiv. Ar fi bine pentru cei tineri de acolo ca Budescu să ajungă la Steaua Roşie. El are experienţă, are ce să-i înveţe pe tinerii din Serbia. Steaua Roşie a avut la un moment dat foarte mulţi bani. A avut probleme, dar am înţeles că are nişte sponsori ruşi, dar nu cred că are mai mulţi bani decât clubul lui Gigi Becali", a spus Belodedici