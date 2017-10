Alibec pleacă la iarnă

Gigi Becali a declarat că atacantul Denis Alibec va pleca în străinătate în iarnă.

Finanţatorul FCSB i-a făcut o ofertă atacantului dinamovist Adam Nemec, fiind dispus să le ofere rivalilor 500.000 de euro pentru jucător, însă internaţionalul slovac nu a răspusn propunerii. "Au fost oferte şi eu cred că el va avea avea oferte şi va pleca în iarnă. Eu aşa cred, nu că e ceva sigur. Nu că vreau să-l dau pe Alibec, eu vreau să-l ţin. Dar dacă va avea o ofertă mare şi pentru club şi pentru el, atunci e bine să plece, nu e normal? A fost discuţia de Nemec şi de aia s-a ajuns la discuţia asta, dar nu că e ceva sigur. Lui Nemec i-am făcut o ofertă, cu impresarul am vorbit. Nu am vorbit nimic cu Dinamo. Întâi trebuie să vrea jucătorul, după aia să dea răspunsul Dinamo. Asta e strategia, să-l iau acum, dacă-l las până în iarnă, o să am concurenţă, de aia şi dau mai mulţi bani la ora asta", a declarat Becali