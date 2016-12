Alte retrageri de la Australian Open

Jucătorul argentinian de tenis Juan Martin Del Potro (38 ATP) a anunţat că nu va participa la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului 2017, dorind să se ocupe mai mult de pregătirea sa fizică.

În vârstă de 28 de ani, Del Potro a avut de suferit în ultimele sezoane din cauza unor probleme la încheietura măinii. După ce a ratat o pare parte din sezoanele 2014 şi 2015, spaniolul a revenit, iar în 2016 a ajuns din nou în prima sută a clasamentului WTA. Cea mai bună clasare din cariera lui Del Potro a fost locul patru, ocupat în 2010. Juan Martin Del Potro nu va participa nici la turneul de la Auckland, motivându-şi decizia în faţa organizatorilor prin faptul că "nu va avea timp suficient pentru recuperare". "Tenisul m-a aşteptat doi ani de zile, deci mai poate aştepta o ediţie de Australian Open", a spus Del Potro, citat de BBC. Argentinianul a câştigat în 2016 Cupa Davis şi medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro.

La rândul ei, americanca Madison Keys (8 WTA) a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că nu va participa la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului. Ea a precizat că se reface după o operaţie suferită de curând la încheietura mâinii stângi, însă avut şi o veste bună pentru fanii ei: va colabora din nou cu antrenoarea Lindsay Davenport, după un an de pauză. "Am o veste bună şi una proastă. Cea bună este că Lindsay Davenport va fi din nou antrenoarea mea. Vestea proastă este că nu mă voi putea recupera pentru Australian Open 2017. La trei zile după încheierea sezonului, am suferit o operaţie minoră la încheietura mâinii stângi. Nu vreau să mă grăbesc, pentru a mă recupera în totalitate. Mă voi întoarce în curând pe teren, abia aştept!", a scris Madison Keys într-o postare pe pagina personală de Facebook.

În afară de Keys şi Petra Kvitova (operată la mâna stângă după ce a fost atacată în casă de un hoţ), Anna-Lenna Friedsam (Germania, 67 WTA) a declarat forfait din cauza unei accidentări pe care a suferit-o la umăr. Locurile lor pe tabloul principal vor fi luate de rezervele: Anna Tatishvili (SUA, 200 WTA, dar clasament protejat: 107 WTA), Su-Wei Hsieh (Taipei, 87 WTA) şi Ekaterina Alexandrova (Rusia, 109 WTA). în plus, Alison van Uytvanck (Belgia, 121 WTA) s-a operat la antebraţ şi s-a retras de pe lista calificărilor.

Premii mai mari

Organizatorii Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, au anunţat, miercuri, o creştere cu 14% a premiilor totale puse în joc la ediţia 2017, care vor ajunge astfel la 50 milioane dolari australieni (34,85 milioane euro). Câştigătorii probelor de simplu (masculin şi feminin) care se vor disputa luna viitoare la Melbourne, vor fi recompensaţi cu câte 3,7 milioane dolari australieni (2,5 milioane euro). Valoarea premiilor de la Australian Open s-a triplat practic începând din 2001, iar din 2014 şi până în prezent a crescut cu 10 milioane dolari australieni. Directorul turneului, Craig Tiley, a precizat într-un comunicat că organizatorii s-au concentrat pe creşterea premiilor pentru jucători în faza calificărilor, precum şi în primele tururi de pe tabloul principal. Astfel, învinşii din primul tur ar urma să primească cu 30% mai mulţi bani în raport cu anul trecut (50.000 de dolari australieni), în timp ce pentru turul al doilea premiile au crescut cu 29%, până la 80.000 de dolari australieni. De asemenea, învinşii din tururile 3 şi 4 vor primi 130.000, respectiv, 220.000 de dolari australieni. Premiile totale rezervate jucătorilor care ating sferturile de finală, semifinalele, precum şi pentru finalist şi câştigător au crescut la rândul lor cu 9%.

Dintre turneele de Grand Slam, premiile cele mai mari se acordă la US Open, 46,3 milioane dolari americani (44,5 milioane euro). La Wimbledon, premiile totale sunt de 28,1 milioane lire sterline (33,3 milioane euro), iar la Roland Garros, 32 milioane euro. Australian Open, găzduit de complexul Melbourne Park, se va desfăşura în perioada 16-29 ianuarie 2017. România va avea nu mai puţin de cinci reprezentante pe tabloul principal de simplu - Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu, Sorana Cîrstea şi Patricia Ţig.