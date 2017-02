Alvarez este optimist

Boxerul columbian Eleider Alvarez a ameninţat că va provoca retragerea definitivă din nobila artă a pugilistului român Lucian Bute, cu ocazia meciului care va avea loc pe 24 februarie, la categoria semigrea.

Meciul va avea loc într-o gală programată la Quebec (Canada). "Lupta noastră va fi probabil ca un meci de şah, dar, din cauza unghiului local, meciul va deveni emoţional la un moment dat. Îi voi provoca retragerea definitivă lui Lucian Bute, pe 24 februarie", a afirmat Alvarez, care se pregăteşte, ca şi Bute, în Canada. "Este o oportunitate foarte bună pentru mine, să lupt cu un adversar bun, care este foarte popular, mai ales în Canada", a mai spus Alvarez (32 ani), care este considerat favorit în acest meci. "Bute este un stângaci, ca Stevenson, şi în plus este o bună oportunitate pentru mine să îmi cresc popularitatea. Cu tot respectul pentru Bute, cineva care nu-l poate învinge pe Bute nu merită o şansă să lupte cu Stevenson", a mai spus columbianul, neînvins în 21 de meciuri la profesionişti (10 KO)

Bute, fost campion mondial IBF la categoria supermijlocie, îl va înfrunta pe deţinătorul centurii WBC Silver la semigrea într-un meci care are ca miză şansa de a lupta cu campionul mondial WBC, Adonis "Superman" Stevenson, pentru centura cu diamante. Stevenson are 28 de victorii şi 1 înfrângere în cariera profesionistă (23 KO). Lucian Bute, care va împlini 37 de ani pe 28 februarie, are 32 de victorii în cariera sa (25 KO), 3 înfrângeri şi un meci egal.