An bun pentru Vettel

Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari), învingător în Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, pe circuitul Interlagos, a afirmat că "în ansamblu, a fost un an foarte pozitiv", în ciuda ratării titlului la piloţi şi constructori.

"Azi am luat un start bun, dar apoi roţile mele au patinat puţin şi am crezut că mi-am ratat şansa. Dar Valtteri (Bottas) a avut şi el dificultăţi la start, deci am avut o oportunitate de a-l depăşi pe interior. Cred că l-am surprins un pic, iar asta a făcut diferenţa. După aceasta, pentru cele 65 de tururi care au rămas am forţat la maximum. Am dat totul pentru a mări distanţa şi am controlat bine cursa. Sunt foarte bucuros. Ultimele două săptămâni au fost dificile pentru noi, deci este bine să te afli pe podium şi, mai ales, cu ambele maşini de la Ferrari (Kimi Raikkonen, locul 3)", a precizat Vettel.

"Dar a fost o zi dificilă. Valtteri şi cu mine am avut aproape acelaşi ritm şi nu era loc de greşeli. A fost dificil să gestionez problema pneurilor pe toată durata cursei. Noi am fost mai puţin rapizi în linie dreaptă decât monoposturile Mercedes şi nu a fost uşor să-i vedem tot timpul în oglinzile retrovizoare. Dar am gestionat bine cursa şi am reuşit să câştig. În ansamblu, a fost un an foarte pozitiv. Nimeni nu se aştepta ca Ferrari să fie la acest nivel. Am realizat cel mai mare progres şi am fost unde a trebuit de la început la sfârşit. Noi suntem încă în poziţia să ne batem pentru victorii, aşa cum s-a întâmplat aici, cu două maşini pe podium. Suntem din ce în ce mai puternici şi sper că această forţă ne va însoţi în anii ce vor veni. Obiectivul nostru este să aducem Ferrari în frunte, în poziţie dominantă", a adăugat Vettel.

Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari) a câştigat duminică Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, pe circuitul Interlagos, fiind urmat pe podium de finlandezii Valtteri Bottas (Mercedes) şi Kimi Raikkonen (Ferrari), în timp ce câştigătorul titlului mondial, britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), plecat de pe ultima poziţie a grilei de start, a încheiat al patrulea. Vettel a izbutit a treia sa victorie la Interlagos şi a 47-a din carieră, fiind cronometrat în 1h31:26,260. Germanul a fost mai rapid cu 2,762 decât Valtteri Bottas şi cu 4,600 decât Kimi Raikkonen.